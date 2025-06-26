Обновление Warhammer 40K: Space Marine 2 добавило RTAO и NVIDIA DLSS 4 на ПК

Компания Saber Interactive сегодня выпустила обновление 8.0 для Warhammer 40K: Space Marine, которое добавило поддержку Ray Tracing Ambient Occlusion и NVIDIA DLSS 4.

RTAO теперь стала доступна как экспериментальная функция. Она улучшит графику игры, особенно в затенённых местах. Кроме того, владельцы серии NVIDIA RTX-50 могут использовать DLSS 4 и Multi-Frame Gen.

Warhammer 40K: Space Marine 2 работает на обновлённой версии Swarm Engine. Игра отлично работала на ПК, когда вышла. Однако в ней были некоторые текстуры низкого разрешения. Чтобы решить эту проблему, Saber Interactive выпустила 4K Texture Pack. Затем, в декабре 2024 года, она добавила поддержку как NVIDIA DLSS 3, так и AMD FSR 3.0.

Обновление 8.0 также содержит ряд технических настроек. Согласно журналу изменений, оно содержит исправления и общие улучшения стабильности. Таким образом, игра теперь должна быть более стабильной на вашем ПК. Также есть некоторые исправления подбора игроков и стабильности сети. Кроме того, вы можете ожидать незначительной оптимизации памяти.