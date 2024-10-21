Один из эпизодов сериала-антологии Secret Level от Amazon будет продолжением Warhammer 40,000: Space Marine 2

Amazon и Games Workshop раскрыли свежие подробности об эпизоде Secret Level, подтвердив, что это продолжение недавно вышедшей Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Secret Level - это анимационный сериал-антология, состоящий из 15 независимых эпизодов, каждый из которых основан на игре. Он создан людьми, стоящими за анимационным сериалом-антологией Netflix "Любовь, смерть и роботы", и выйдет на Prime Video 10 декабря.

В своем сообщении на сайте Warhammer Community компания Games Workshop отметила, что исполнительный продюсер и режиссер Дэйв Уилсон был ответственен за одну из первых анимаций по вахе - культовый опенинг стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War. Этот вступительный ролик, которому уже 20 лет, пользуется огромной популярностью среди поклонников Warhammer 40,000 и часто считается одной из лучших анимаций по Warhammer 40,000, когда-либо созданных.

Пожалуй, наибольший интерес представляет связь одного из эпизодов Secret Level с Space Marine 2 Во-первых, Games Workshop подтвердила возвращение актера Клайва Стэндена в роли лейтенанта Ультрамаринов Тита, главного героя игры.

"Игроки Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже успели заметить культовую фигуру лейтенанта Тита в первом тизер-трейлере, вышедшем в августе", - говорится в сообщении Games Workshop. "Сегодня было подтверждено, что неукротимый Клайв Стэнден вновь озвучит Тита в новой анимации".

Games Workshop подтвердила, что одна серия в Secret Level является "сиквелом Space Marine 2", и даже сообщила, что она следует непосредственно за событиями кампании игры.

"Да, это Тит, а что это за причудливые лавры на его шлеме?" Games Workshop сказала. "Если вы прошли игру, то вы уже знаете! Эта анимация следует за завершением видеоигры, как... секретный уровень".

Secret Level выйдет на Prime Video 10 декабря и включает в себя эпизоды, созданные на основе всего, начиная с Concord от Sony и заканчивая Unreal от Epic. Эпизод по Warhammer 40,000 вошел в первый дроп вместе с семью другими. Остальные серии выйдут через неделю, 17 декабря.

Что касается продолжения истории Space Marine 2 в виде видеоигры, то Saber не стала скрывать возможность создания DLC для кампании, хотя и призналась, что у нее уже есть идеи для, казалось бы, неизбежной Space Marine 3.