ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 730 оценок

Официально: в марте PlayStation Plus пополнится играми Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal и другими

monk70 monk70

Sony представила список новых игр, которые появятся в каталоге PlayStation Plus в марте 2026 года. В список входят такие крупные проекты, как Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 и EA Sports Madden NFL 26.

Игры станут доступны подписчикам с 17 марта. Кроме того, как было показано на мероприятии State of Play, в план Premium также войдет классическая игра из франшизы — Tekken 5: Dark Resurrection.

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
  • EA Sports Madden NFL 26 | PS5
  • Persona 5 Royal | PS5, PS4
  • Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
  • Blasphemous 2 | PS5, PS4
  • Metal Eden | PS5
  • Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
  • Astroneer | PS5, PS4
  • Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Azimut zvuk

О морию заменю,а уберут какие?

sa1958

Уже знаем.

Aleksey Aleshka

Как раз давно хотел персону чекнуть

ZackSnyder

первый не всратый подгон года.