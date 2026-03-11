Официально: в марте PlayStation Plus пополнится играми Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal и другими

Sony представила список новых игр, которые появятся в каталоге PlayStation Plus в марте 2026 года. В список входят такие крупные проекты, как Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 и EA Sports Madden NFL 26.
Игры станут доступны подписчикам с 17 марта. Кроме того, как было показано на мероприятии State of Play, в план Premium также войдет классическая игра из франшизы — Tekken 5: Dark Resurrection.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
- EA Sports Madden NFL 26 | PS5
- Persona 5 Royal | PS5, PS4
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
- Blasphemous 2 | PS5, PS4
- Metal Eden | PS5
- Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
- Astroneer | PS5, PS4
- Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
О морию заменю,а уберут какие?
Уже знаем.
Как раз давно хотел персону чекнуть
первый не всратый подгон года.