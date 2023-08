Официальный сайт игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 намекнул на PvP режимы ©

В новом экшен-шутере Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive игроков ждет свежая игровая адаптация культовой фэнтези-вселенной. Как сообщали ранее разработчики игры, они трудятся над масштабным и эпичным сиквелом, который должен превзойти оригинал, вышедший еще в 2011 году. Судя по всему, в этом им должны будут помочь дополнительные игровые режимы, среди которых будут сражения игроков между собой — PvP-баталии.

Официально разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 не сообщали о сетевых режимах, где будут предусмотрены сражения игроков друг с другом. Информация о PvP была обнаружена внимательными игроками на официальном сайте игры, которая через несколько часов была удалена. Там можно было найти следующую надпись: "fight for glory with or against your friends", что дословно переводится, как "Сражайтесь за славу вместе с друзьями или против них". В описании к игре также была добавлена строчка: "Продолжите историю легендарного лейтенанта-ультрамарина Титуса в захватывающей одиночной или совместной кампании для трех игроков, или сыграйте за своего собственного морского пехотинца в режимах PvP и PvE".

Информацию о PvP оперативно удалили, вероятно, потому что она была опубликована раньше запланированного срока. В ближайшую среду, 30 августа, разработчики проекта проведут специальную трансляцию, где обещают поделиться новыми подробностями. Как ожидается, именно там будут раскрыты PvP и PvE режимы Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 запланирована к выходу на 2023 год для ПК и консолей. На предстоящем стриме также могут озвучить точную дату релиза экшена.