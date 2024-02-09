Открыт прием предзаказов на Warhammer 40,000: Space Marine 2

Если кому-то была интересна Warhammer 40,000: Space Marine 2, с радостью сообщаем, что стартовал прием предварительных заказов на игру.

Разработкой игры занимается студия Saber Interactive , а издателем - Focus Entertainment. Разработчики сообщают, что релиз игры состоится 9 сентября 2024 года на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X в двух изданиях - Стандартном и Золотом.

Станьте воплощением сверхчеловеческих способностей и брутальности космодесантника, величайшего из воинов Императора. Сокрушите монстров галактики в масштабных сражениях на далеких планетах, применяя весь арсенал смертоносных навыков и сокрушительного оружия. Откройте темные тайны, которые отгонят вечную ночь, и докажите свою преданность человечеству.

При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold Edition вы получите:

Полную версию игры для выбранной вами платформы

Набор скинов Macragge's Chosen

Уникальный стилбук с эксклюзивными иллюстрациями

Сезонный пропуск

Возможность поиграть в игру на 72 часа (3 дня) раньше официального релиза.

При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Standard Edition вы получите: