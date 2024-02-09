Открыт прием предзаказов на Warhammer 40,000: Space Marine 2

Если кому-то была интересна Warhammer 40,000: Space Marine 2, с радостью сообщаем, что стартовал прием предварительных заказов на игру.
Разработкой игры занимается студия Saber Interactive , а издателем - Focus Entertainment. Разработчики сообщают, что релиз игры состоится 9 сентября 2024 года на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X в двух изданиях - Стандартном и Золотом.
Станьте воплощением сверхчеловеческих способностей и брутальности космодесантника, величайшего из воинов Императора. Сокрушите монстров галактики в масштабных сражениях на далеких планетах, применяя весь арсенал смертоносных навыков и сокрушительного оружия. Откройте темные тайны, которые отгонят вечную ночь, и докажите свою преданность человечеству.
При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold Edition вы получите:
- Полную версию игры для выбранной вами платформы
- Набор скинов Macragge's Chosen
- Уникальный стилбук с эксклюзивными иллюстрациями
- Сезонный пропуск
- Возможность поиграть в игру на 72 часа (3 дня) раньше официального релиза.
При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Standard Edition вы получите:
- Полную версию игры для выбранной вами платформы
- Набор скинов Macragge's Chosen
Не берите предзаказы!!!!!
денуву завезут?
Надеюсь да( по факту - нет) иначе походу последнею ру студию закроют из-за низких продаж.
з.ы - вон пираты уже начали минусить, им насрать на игру и на труд людей, они будут жрать все что угодно лишь бы бесплатно( блины с лопаты как например). Глубинный народ никогда не поймет, что любая работа должна быть оплачена.
Так и должно быть при переходе по ссылке ?
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