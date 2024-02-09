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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 225 оценок

Открыт прием предзаказов на Warhammer 40,000: Space Marine 2

Gruz_
Новости

Если кому-то была интересна Warhammer 40,000: Space Marine 2, с радостью сообщаем, что стартовал прием предварительных заказов на игру.

Разработкой игры занимается студия Saber Interactive , а издателем - Focus Entertainment. Разработчики сообщают, что релиз игры состоится 9 сентября 2024 года на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X в двух изданиях - Стандартном и Золотом.

Станьте воплощением сверхчеловеческих способностей и брутальности космодесантника, величайшего из воинов Императора. Сокрушите монстров галактики в масштабных сражениях на далеких планетах, применяя весь арсенал смертоносных навыков и сокрушительного оружия. Откройте темные тайны, которые отгонят вечную ночь, и докажите свою преданность человечеству.

При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold Edition вы получите:

  • Полную версию игры для выбранной вами платформы
  • Набор скинов Macragge's Chosen
  • Уникальный стилбук с эксклюзивными иллюстрациями
  • Сезонный пропуск
  • Возможность поиграть в игру на 72 часа (3 дня) раньше официального релиза.

При заказе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Standard Edition вы получите:

  • Полную версию игры для выбранной вами платформы
  • Набор скинов Macragge's Chosen
2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Не берите предзаказы!!!!!

2
w_temptation

денуву завезут?

0
Serpentrage

Надеюсь да( по факту - нет) иначе походу последнею ру студию закроют из-за низких продаж.

з.ы - вон пираты уже начали минусить, им насрать на игру и на труд людей, они будут жрать все что угодно лишь бы бесплатно( блины с лопаты как например). Глубинный народ никогда не поймет, что любая работа должна быть оплачена.

-3
Unicorling

Так и должно быть при переходе по ссылке ?

0
TURBOHAND

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