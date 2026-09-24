Патч 15 для Space Marine 2 с режимом за еретиков выйдет 1 октября - разработчики раскрыли планы на третий год

Focus и Saber Interactive опубликовали планы на новое обновление для Space Marine 2. Игра отмечает два года с момента релиза, и в честь этого 1 октября выйдет патч 15. Одновременно студия раскрыла план развития на третий год.

Главное в патче 15 — режим Chaos Siege, который позволит играть за Еретиков Астартес, ранее доступных только в PvP. В этом режиме предстоит сражаться за контроль над Авараксом: игроки будут истреблять тиранидов и противостоять имперским силам и космодесантникам. Сейчас готовы два сектора, третий в разработке. Также появится режим Горнила с личными дебаффами Покаяния — их берут у капеллана на «Боевой барже». За прохождение начисляется Опыт Горнила, который открывает броню Плакальщиков, причём прогресс привязан к конкретному классу. Покаяния делятся на шесть уровней сложности, а минимальное число дебаффов растёт с каждым уровнем.

В арсенал добавят одноручный громовой молот, доступный классам Тактический, Штурмовой, Бастион и Технодесантник: это быстрое оружие с зарядкой для мощных ударов по площади. Также появятся три героических оружия — силовой топор, одноручный громовой молот и автоматическая болтерная винтовка — и новые элементы брони, включая наплечники Чёрных Тамплиеров, Марк VI «Ворон», Железный ореол и шлемы без забрала для Гвардии Ворона и Белых Шрамов.

Тактический класс ждёт переработка: большая часть дерева навыков изменится ради более разнообразных сборок, а в ближний арсенал добавят силовой топор, одноручный громовой молот и силовой меч. Новый сигнатурный перк заменит Глушитель сигнала и позволит использовать болтерную винтовку как вторичное оружие с общей прокачкой. Вместе с этим появится третий слот для снаряжения и возможность носить плащи, табарды и Железный ореол.

В патче 15 также выйдут два косметических набора: Space Wolves Champion Pack с чемпионом для класса Бастион и скином на одноручный громовой молот, а также Exorcists Cosmetic Pack. По плану на третий год значатся новый PvP-режим с еженедельными стратагемами, новые операции и оружие, переработка нескольких ключевых систем и пять наборов Champion и Cosmetic. Новый класс Apothecary присоединится к игре в патче 17 в первом квартале 2027 года, а чемпионский скин для него, как и в случае с Techmarine, добавят в обновлении после релиза.