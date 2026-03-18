Патч для Space Marine 2 исправляет ошибки, связанные с Технодесантниками

Последнее обновление Space Marine 2 вносит целенаправленные изменения в игровой процесс и баланс, в основном затрагивающие перки и классовые способности. Корректировки перков «Авангард» и «Снайпер» улучшают боевой процесс, а изменения в героическом болт-пистолете повышают его эффективность в ближнем бою.

Наряду с обновлениями баланса, патч решает ряд технических и игровых проблем, особенно связанных с классом Технодесантников. Дополнительные исправления касаются проблем с производительностью, несоответствий в пользовательском интерфейсе и незначительных ошибок локализации.

Warhammer 40,000 Space Marine 2 получила это обновление после патча Techmarine Update Patch 12.0, выпущенного 5 марта 2026 года, и доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на ПК.