Патч Warhammer 40,000: Space Marine 2 добавляет поддержку DLSS 3 и FSR 3, что должно помочь при игре на Steam Deck

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 сегодня вышел большой патч, который не только улучшает масштабирование разрешения DLSS 3 и FSR 3, но и добавляет генерацию кадров для графических процессоров Nvidia и AMD. Space Marine 2 стала настоящим хитом, и новое обновление должно значительно улучшить частоту кадров на портативных устройствах, таких как Steam Deck.

Даже лучшие игровые портативные устройства не способны поддерживать стабильную частоту кадров. Однако введение новейшего обновления генерации кадров FSR 3 должно значительно сгладить частоту кадров, даже если это не рекомендуемый способ игры.

В Steam Deck до выхода патча вы в лучшем случае получите 30 кадров в секунду на низких настройках с масштабированием разрешения FSR от AMD. Те, кто использует портативные устройства на базе AMD Ryzen Z1 Extreme или Ryzen 7840U/8840U, обнаружат, что игра работает намного лучше, но все равно терпит неудачу во время интенсивных сцен в Space Marine 2.

После обновления приходят сообщения о том, что Steam Deck работает намного лучше, чем раньше. Однако вы можете столкнуться с некоторой задержкой в ​​управлении. Поскольку система генерации кадров FSR 3 лучше всего работает с играми, которые уже работают на частоте 60 кадров в секунду, новый средний показатель в 40 кадров в секунду в Space Marine 2 может потребовать от вас перенастройки.