По данным надёжного инсайдера, в PlayStation Plus добавят Warhammer 40,000 Space Marine 2 и Persona 5 Royal

Подписчики PlayStation Plus Extra (и Premium) скоро смогут насладиться несколькими дополнительными крупными играми. Инсайдер billbil-kun раскрыл названия шести игр, которые будут включены в каталог начиная с 17 марта.

Следует отметить, что недавние слухи о возможном включении Dragon's Dogma 2 и Final Fantasy XVI в подписку оказались необоснованными. Вместо этого, игроки PlayStation Plus получат такие отличные игры, как Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Persona 5 Royal.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Persona 5 Royal (PS5, PS4)

Madden NFL 26 (PS5)

Metal Eden (PS5)

The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)

Astroneer (PS4)

Что касается классики, доступной исключительно подписчикам PlayStation Plus Premium, то Tekken Dark Resurrection также появится в списке. Официальный список будет опубликован в среду, 11 марта.