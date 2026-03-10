ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 728 оценок

По данным надёжного инсайдера, в PlayStation Plus добавят Warhammer 40,000 Space Marine 2 и Persona 5 Royal

monk70 monk70

Подписчики PlayStation Plus Extra (и Premium) скоро смогут насладиться несколькими дополнительными крупными играми. Инсайдер billbil-kun раскрыл названия шести игр, которые будут включены в каталог начиная с 17 марта.

Следует отметить, что недавние слухи о возможном включении Dragon's Dogma 2 и Final Fantasy XVI в подписку оказались необоснованными. Вместо этого, игроки PlayStation Plus получат такие отличные игры, как Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Persona 5 Royal.

Что касается классики, доступной исключительно подписчикам PlayStation Plus Premium, то Tekken Dark Resurrection также появится в списке. Официальный список будет опубликован в среду, 11 марта.

Комментарии:  5
Ваш комментарий
WorkableAngel

А пользователи пс4 смогут играть в Вархаммер? Очень сильно хочу но у меня 4 плейстейшн

sa1958

Хорошо бы.

-zotik-

Персона? Прикольно. Слив от другого был там фф16 обещали. Но билли вроде не ошибается

Пользователь ВКонтакте

