По мнению гендиректора Saber Interactive, эпоха ААА-игр стоимостью 400 млн долларов подходит к концу

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала одним из хитов 2024 года, разошедшаяся тиражом более 5 миллионов копий. По словам Мэтта Карча, генерального директора Saber Interactive, ее разработка обошлась в четверть средней стоимости создания AAA-блокбастера. Он говорит, что модель Space Marine 2 — это будущее, в то время как производственная модель стоимостью 400 миллионов долларов будет недолговечной.

Я думаю, что эпоха игр AAA-класса стоимостью 200, 300, 400 миллионов долларов подходит к концу. Я не думаю, что это необходимо. Я не думаю, что это уместно.

По оценкам, подтвержденным несколькими авторитетными источниками, такими как бывший президент PlayStation Шон Лейден, расходы на разработку и маркетинг игр AAA-класса увеличиваются более чем вдвое с каждой сменой поколения консоли. Первая Marvel's Spider-Man на PS4 обошлась примерно в 100 миллионов долларов, а Marvel's Spider-Man 2 — примерно в 300 миллионов долларов. Однако вторая часть продалась не намного лучше первой.

Некоторые пытаются выпутаться из ситуации с помощью микротранзакций, но, по словам Карча, успех Space Marine 2 также обусловлен тем, что в игре нет систем, которые стремятся выжать из пользователя каждый цент. Более того, по его мнению, чрезмерные издержки являются одним из факторов, приведших к массовым увольнениям, от которых страдает индустрия.

В таком случае образцом для подражания будет Space Marine 2, которую он определил как игру с рейтингом АА+ и некоторыми качественными элементами уровня ААА:

Это солидная игра. Ее бюджет составил четверть того, что потратил бы кто-либо другой.