По мнению гендиректора Saber Interactive, эпоха ААА-игр стоимостью 400 млн долларов подходит к концу

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала одним из хитов 2024 года, разошедшаяся тиражом более 5 миллионов копий. По словам Мэтта Карча, генерального директора Saber Interactive, ее разработка обошлась в четверть средней стоимости создания AAA-блокбастера. Он говорит, что модель Space Marine 2 — это будущее, в то время как производственная модель стоимостью 400 миллионов долларов будет недолговечной.
Я думаю, что эпоха игр AAA-класса стоимостью 200, 300, 400 миллионов долларов подходит к концу. Я не думаю, что это необходимо. Я не думаю, что это уместно.
По оценкам, подтвержденным несколькими авторитетными источниками, такими как бывший президент PlayStation Шон Лейден, расходы на разработку и маркетинг игр AAA-класса увеличиваются более чем вдвое с каждой сменой поколения консоли. Первая Marvel's Spider-Man на PS4 обошлась примерно в 100 миллионов долларов, а Marvel's Spider-Man 2 — примерно в 300 миллионов долларов. Однако вторая часть продалась не намного лучше первой.
Некоторые пытаются выпутаться из ситуации с помощью микротранзакций, но, по словам Карча, успех Space Marine 2 также обусловлен тем, что в игре нет систем, которые стремятся выжать из пользователя каждый цент. Более того, по его мнению, чрезмерные издержки являются одним из факторов, приведших к массовым увольнениям, от которых страдает индустрия.
В таком случае образцом для подражания будет Space Marine 2, которую он определил как игру с рейтингом АА+ и некоторыми качественными элементами уровня ААА:
Это солидная игра. Ее бюджет составил четверть того, что потратил бы кто-либо другой.
но цены на игры все равно будут расти?)
Причём ААА-темпами.
Дык дорожает из-за локации больше чем из-за технологий, в штатах в разы дороже чем в других местах, то что там сделают за 400 лямов китайцы сделают за 50 не хуже по качеству.
китацы потом тоже подоражуют если в них вкладвать деньги и намать их на работу. так работает капиталим.
перейдут на индусов)
потом дойдут до африки и вернутся в нищую центральную европу лет через 120
Чего сделают?
У них там свой Чубайс что ли появился?) 300лямов за спайдер)
Чтобы крупные игры столько не стоили, им производства нужно вывозить куда-нибудь в Азию и Восточную Европу.
Собственно, Space Marine 2 и обошёлся им сильно дешевле, потому что основные студии разработки находятся в России и Армении, где оплата труда на аналогичных должностях в разы меньше, чем в какой-нибудь Калифорнии. Ещё и КПД каждого сотрудника, подозреваю, в среднем выше.
ну да 1 миллион потратьте на разработки игры а 399 фантазии уже не хватает на что потратить
Что-то мне подсказывает, что он очень глубоко ошибается. Крупные корпы чтобы конкурировать друг с другом будут вливать сотни миллионов в свои проекты и дальше.
Не "не намного", а в два раза меньше, 22 миллиона против 11.
речь за аналогичн период и только на плойке
Ну-ну. Главное вбросец сделать погромче и внимание привлечь.
Пустобрёх
Подождите, мне тут доказывали, что Сейбер это наши слоны! Мэтт Карч, чувствуете, сразу повеяло Русским Духом! Прям настоящее российское имя и фамилия! Ух, аж дух перехватило!
Saber Interactive – большая международная компания. Ваху, судя по именам в титрах игры, делало российское подразделение.
Ну так я и говорю, Мэтт Карч, сразу видно "русского". Наверное все русские там шифровались, как Штирлиц! А те, что указаны в титрах, мыли полы и разносили кофе основной команде разработчиков!
Я больше скажу, эпоха игр подходит к концу, игры как развлечение давно устарели так же как и ильмы
да. пришло время кооперативной помойки. с 5-ю одиночными миссиями. чтоб оправдаться почему вообще за такое должны платить деньги. этоже и есть спейс марин 2 или я что-то пропустил.