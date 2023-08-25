По словам разработчиков, Warhammer 40,000: Space Marine 2 - более холодная и жестокая игра для современной аудитории ©

Прошло более десяти лет с тех пор, как капитан Тит столкнулся с ордами кровожадных орков в Warhammer 40,000: Space Marine, но, наконец, командир Ультрадесанта готов вернуться на поле битвы и сразиться с врагами, угрожающими Империуму. За 12 лет, прошедших с момента выхода первой игры Space Marine, многое изменилось, не только с точки зрения тенденций и аппаратного обеспечения, но и в структуре власти игровой индустрии.

Первая игра Space Marine была издана ныне несуществующей компанией THQ, которая продолжает существовать как THQ Nordic под управлением Embracer Group, и на этот раз Sabre Interactive сменила Relic Entertainment, чтобы продолжить историю Тита. Поскольку оригинальная игра была любимой классикой жанра боевиков, у Sabre Interactive было несколько серьезных задач, но, как объяснил в интервью креативный директор Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк, в продолжении студия хотела оставить свой собственный отпечаток, сохраняя при этом то, что делало оригинальную игру такой особенной.

«Быть одаренным возможностью рассказать новую историю в этом мире — это невероятная привилегия, но это сопряжено с огромной ответственностью», — объяснил Холлис-Лейк. «Все в команде — большие поклонники Warhammer 40 000. И я говорю это не просто для пиара, это было еще до того, как мы сделали эту игру. В офисе есть библиотека, у них есть настольные игры и куча книг. Мы осознаем свою ответственность и относимся к ней очень, очень серьезно. Но нельзя понравится людям из чувства страха. Здесь также должен быть элемент страсти».

В то время как Sabre Interactive добавляет несколько мелких деталей и штрихов в миры Space Marine 2, студия также работает над переосмыслением игры 2011 года, чтобы она лучше соответствовала современной аудитории. В результате, по мнению Холлис-Лейк, игра стала более зрелой, с меньшей мультяшной атмосферой и большей «холодной жестокостью», которая вписывается в мрачную атмосферу Warhammer 40,000.

«Мы все играли в первую игру, когда она вышла», — объяснил Холлис-Лейк. «Мы очень хорошо с ней знакомы, но вернуться к нему задним числом было интересным процессом, потому что за 12 лет, прошедших с момента её выхода, игры довольно сильно изменились. Мы посмотрели, что сделало её такой отличной тогда, перенесется ли это на современную аудиторию, своего рода процесс зрелости. Мы как бы выросли, повзрослели, расширились. Так что такие вещи, как дальний бой, рукопашный бой, масштаб — все было великолепно, но мы хотели сделать её более грубой, более жестокой и с некоторой холодной жестокостью. В первой части с кокни-орками был более тонкий мультяшный элемент, возможно, ощущение комикса. Эта версия кажется более реальной, жесткой, смелой. Я бы назвал ее взрослением оригинальной игры».

Warhammer 40,000: Space Marine 2 по-прежнему планируется выпустить в этом году для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.