Подробности обновления 5.0 для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 анонсировали обновление 5.0, которое выйдет в первой половине декабря. Патч станет одним из крупнейших для игры и добавит новый контент, включая операцию, косметические наборы и технические улучшения.
Основные изменения в обновлении 5.0:
- Новая операция Obelisk: игрокам предстоит отправиться на планету Демериум и помешать силам Хаоса, нарушив энергетический поток древнего устройства. Задание будет происходить в мрачных подземельях, а ключевым противником станет новый враг — Tzaangor Enlightened, который будет появляться и в других PvE-операциях.
- Dark Angels Chapter Pack: эксклюзивный набор для класса Bulwark, включающий уникальную броню, штурмовой щит и косметические предметы для оружия (Auto Bolt Rifle, Plasma Pistol и Power Sword). Кроме того, будут доступны гербы наследников Dark Angels, по типу Angels of Absolution и Angels of Vengeance.
В комплект также входят гербы последователей Dark Angels: Angels of Absolution, Angels of Redemption, Angels of Vengeance, Unnamed, Blades of Vengeance, Cowled Wardens, Bringers of Judgement и Angels of Defiance.
Новая косметика: добавлены цветные линзы (15 оттенков) для кастомизации персонажей, а также фанатский шлем Mark VIII Ravenwing.
- Технические улучшения: обновление добавит поддержку Frame Generation DLSS и FSR 3 для повышения производительности.
Игра продолжает привлекать внимание поклонников — количество игроков уже превысило 5 миллионов, а проект номинирован на награды The Game Awards и Steam Awards.
О генератор это хорошо хоть проц разгрузит
стоит покупать?расскажите в крации.прошел и забыл сюжетку?дальше есть смысл развитие прокачка.фарм гринд в игре?чтобы раскачиваться становится сильней.анигилировать.как пое к примеру)
Сюжетка примерно на 10 часов, но достойная. Если фанат вселенной, то точно понравится. Для сетевой желательны друзья, но даже без них с рандомами нормально играется. Главное, по громче кричи в микрофон ЗА ИМПЕРАТОРА. Так что игра стоит своих денег
Сюжетка и атмосфера отличная, а вот боевка так себе, мне не зашло
Я пока в ихнем сезонном пассе . И обновлениях кроме оружия ничего значительного не обнаружил. Да и сезон пасс хз. Награду бы щедрую давали бы. А то скины и те надо открывать.
Уже 5.0? Не слишком ли громко сказано?