Подробности обновления 5.0 для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 анонсировали обновление 5.0, которое выйдет в первой половине декабря. Патч станет одним из крупнейших для игры и добавит новый контент, включая операцию, косметические наборы и технические улучшения.

Основные изменения в обновлении 5.0:

Новая операция Obelisk : игрокам предстоит отправиться на планету Демериум и помешать силам Хаоса, нарушив энергетический поток древнего устройства. Задание будет происходить в мрачных подземельях, а ключевым противником станет новый враг — Tzaangor Enlightened, который будет появляться и в других PvE-операциях.

: игрокам предстоит отправиться на планету Демериум и помешать силам Хаоса, нарушив энергетический поток древнего устройства. Задание будет происходить в мрачных подземельях, а ключевым противником станет новый враг — Tzaangor Enlightened, который будет появляться и в других PvE-операциях. Dark Angels Chapter Pack: эксклюзивный набор для класса Bulwark, включающий уникальную броню, штурмовой щит и косметические предметы для оружия (Auto Bolt Rifle, Plasma Pistol и Power Sword). Кроме того, будут доступны гербы наследников Dark Angels, по типу Angels of Absolution и Angels of Vengeance.

В комплект также входят гербы последователей Dark Angels: Angels of Absolution, Angels of Redemption, Angels of Vengeance, Unnamed, Blades of Vengeance, Cowled Wardens, Bringers of Judgement и Angels of Defiance.

Новая косметика: добавлены цветные линзы (15 оттенков) для кастомизации персонажей, а также фанатский шлем Mark VIII Ravenwing.

Технические улучшения: обновление добавит поддержку Frame Generation DLSS и FSR 3 для повышения производительности.

Игра продолжает привлекать внимание поклонников — количество игроков уже превысило 5 миллионов, а проект номинирован на награды The Game Awards и Steam Awards.