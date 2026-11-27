Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive официально объявили, что версия экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2 для Nintendo Switch 2 не выйдет в запланированное окно в конце 2026 года. Релиз порта сдвинут на 2027 год, однако точная дата выхода пока не раскрывается.

Причиной переноса в ноябрьском обращении к сообществу разработчики назвали необходимость дополнительной полировки проекта. Порт был анонсирован на июньской презентации Nintendo Direct, но из-за масштабных сражений и огромного количества врагов в кадре команде потребовалось больше времени на оптимизацию игры под гибридную консоль.

Несмотря на задержку, содержание порта останется без изменений: владельцы Switch 2 получат полный доступ к сюжетной кампании, кооперативу на троих человек, а также ко всем PvE- и PvP-режимам. На производительность будущей версии позволяет смотреть с оптимизмом недавний успешный выход на консоли Nintendo таких требовательных игр, как Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и Dragon's Dogma 2.

Тем временем развитие Space Marine 2 на ПК, PS5 и Xbox Series продолжается: для экшена уже вышло 16-е обновление с новым PvP-режимом, а в 2027 году ожидаются ещё три крупных патча с классом «Апотекарий» и новой операцией.