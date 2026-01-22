Появились новые подробности о классе Techmarine в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Совсем скоро, брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит седьмой игровой класс — Технодесантника или же Техмарина . Возможно, при упоминании о новом классе многие не сразу догадались бы о Техмарине, но, судя по всему, верный слуга Бога-Машин будет выделяться среди остальных классов игры. Благодаря новому посту Xbox Wire появлись новые детали, касающиеся особенностей игрового процесса за Техмарина.

Согласно доступной информации, Техмарины в основном предназначены для контроля толпы и защиты территории. Их основным оружием ближнего боя является массивный копьевидный топор Омниссии, с помощью которого они могут сражать волны врагов. Их оружие дальнего боя также наиболее эффективно на ближних и средних дистанциях. Его механические руки и турель, закрепленная на его Power Pack, отличают его как с визуальной точки зрения, так и в игровом процессе.

Его боевые навыки или ультра-способность позволяют активировать турель, которая с легкостью прожигает толпы наступающих врагов. Техмарины также могут управлять разбросанными по картам турелями «Тарантул» и получили собственное дерево перков с 25 уровнями.

Кажется, единственная проблема, с которой столкнутся игроки, — это попытка сыграть за Технодесантника, поскольку все, вероятно, захотят попробовать его, когда выйдет обновления 12.