Появились новые подробности о классе Techmarine в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Совсем скоро, брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит седьмой игровой класс — Технодесантника или же Техмарина . Возможно, при упоминании о новом классе многие не сразу догадались бы о Техмарине, но, судя по всему, верный слуга Бога-Машин будет выделяться среди остальных классов игры. Благодаря новому посту Xbox Wire появлись новые детали, касающиеся особенностей игрового процесса за Техмарина.
Согласно доступной информации, Техмарины в основном предназначены для контроля толпы и защиты территории. Их основным оружием ближнего боя является массивный копьевидный топор Омниссии, с помощью которого они могут сражать волны врагов. Их оружие дальнего боя также наиболее эффективно на ближних и средних дистанциях. Его механические руки и турель, закрепленная на его Power Pack, отличают его как с визуальной точки зрения, так и в игровом процессе.
Его боевые навыки или ультра-способность позволяют активировать турель, которая с легкостью прожигает толпы наступающих врагов. Техмарины также могут управлять разбросанными по картам турелями «Тарантул» и получили собственное дерево перков с 25 уровнями.
Кажется, единственная проблема, с которой столкнутся игроки, — это попытка сыграть за Технодесантника, поскольку все, вероятно, захотят попробовать его, когда выйдет обновления 12.
Хороший ближний бой, возможность дальнего боя, турели... ну тут всё однозначно, надо урезать штурмовика.
Инжинииир, пут зе сентри хиррр. // Илья Гольцов
Ну давайте.