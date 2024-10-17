ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 547 оценок

Представлен трейлер первого крупного обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2

monk70
Новости

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила свое первое крупное обновление, добавив новую карту PvP и уровень сложности Смертельный бесплатно для всех игроков на всех платформах. Focus Entertainment и Saber Interactive по такому случаю опубликовали новый трейлер.

Обновление 4.0 добавляет новую карту PvE Termination, которая доступна в игровом режиме Операции. Как было объявлено на этой неделе, в Termination игроки сражаются с огромным тиранидским иерофантом Био-Титаном, впервые добавленным в игру, на планете Кадаку.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже доступна на PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X|S и ПК.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Уже 4.0? O_O Я пропустил три больших сюжетных ДЛС? Может всё же 1.4.0?

0
agula98
Я пропустил три больших сюжетных ДЛС?

Никто к сюжетке длс и не обещал, просто нумерация такая у авторов

0
Юрий Пенкин

не надо ссылки на ютуб делать

-1
Кей Овальд

Первый раз на ПГ? Любые видео через некоторое время переходят на плейер ПГ. Который пока ещё не заблокирован.

0
alex987624

А что не так с ютуб

2