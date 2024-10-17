Представлен трейлер первого крупного обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила свое первое крупное обновление, добавив новую карту PvP и уровень сложности Смертельный бесплатно для всех игроков на всех платформах. Focus Entertainment и Saber Interactive по такому случаю опубликовали новый трейлер.

Обновление 4.0 добавляет новую карту PvE Termination, которая доступна в игровом режиме Операции. Как было объявлено на этой неделе, в Termination игроки сражаются с огромным тиранидским иерофантом Био-Титаном, впервые добавленным в игру, на планете Кадаку.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже доступна на PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X|S и ПК.