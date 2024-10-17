Представлен трейлер первого крупного обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила свое первое крупное обновление, добавив новую карту PvP и уровень сложности Смертельный бесплатно для всех игроков на всех платформах. Focus Entertainment и Saber Interactive по такому случаю опубликовали новый трейлер.
Обновление 4.0 добавляет новую карту PvE Termination, которая доступна в игровом режиме Операции. Как было объявлено на этой неделе, в Termination игроки сражаются с огромным тиранидским иерофантом Био-Титаном, впервые добавленным в игру, на планете Кадаку.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже доступна на PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X|S и ПК.
Уже 4.0? O_O Я пропустил три больших сюжетных ДЛС? Может всё же 1.4.0?
Никто к сюжетке длс и не обещал, просто нумерация такая у авторов
не надо ссылки на ютуб делать
Первый раз на ПГ? Любые видео через некоторое время переходят на плейер ПГ. Который пока ещё не заблокирован.
А что не так с ютуб