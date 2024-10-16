Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили 4,5 млн копий

Издатель Focus Entertainment сообщил, что с момента релиза в начале сентября Warhammer 40,000: Space Marine 2 разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий. Это стало значимым успехом для игры, и издатель поблагодарил игроков за участие в эпичных битвах.
4,5 миллиона игроков в Space Marine 2… Спасибо вам! Мы хотим поблагодарить каждого космодесантника, который присоединился к битве месяц назад! Приготовьтесь, это только начало!
С разработчиками уже выпустили анонс будущих обновлений, включая новую кооперативную операцию и повышенный уровень сложности. В 2025 году в игру добавят режим орды с выживанием против ксеносов.
нету защиты, А игра все равно продается норм как же так?!
ты не понимаешь, с торрента скачали сотни тысяч, если бы была денува они 100% купили
4.5 за месяц? Сильно
сколько по времени там сюжет? // Константин Игоревич
Часов 7-10 я бы сказал // Владислав Бирюков
Но это время хорошего геймплея // Владислав Бирюков
заканчивается достаточно быстро... но плюс есть командные операции, которые дополняют или идут параллельно основному сюжету... тема прикольная, но очень короткая
от сложности зависит // Александр Гусев
16 часов. На ангеле смерти в соло