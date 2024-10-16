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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 543 оценки

Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили 4,5 млн копий

butcher69
Новости

Издатель Focus Entertainment сообщил, что с момента релиза в начале сентября Warhammer 40,000: Space Marine 2 разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий. Это стало значимым успехом для игры, и издатель поблагодарил игроков за участие в эпичных битвах.

4,5 миллиона игроков в Space Marine 2… Спасибо вам! Мы хотим поблагодарить каждого космодесантника, который присоединился к битве месяц назад! Приготовьтесь, это только начало!
"Война только началась": Новый ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили предстоящим контентным обновлениям

С разработчиками уже выпустили анонс будущих обновлений, включая новую кооперативную операцию и повышенный уровень сложности. В 2025 году в игру добавят режим орды с выживанием против ксеносов.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
z8TiREX8z

нету защиты, А игра все равно продается норм как же так?!

16
Boris Kodak

ты не понимаешь, с торрента скачали сотни тысяч, если бы была денува они 100% купили

-1
Makar_AS8

4.5 за месяц? Сильно

1
Пользователь ВКонтакте

сколько по времени там сюжет? // Константин Игоревич

-2
Пользователь ВКонтакте

Часов 7-10 я бы сказал // Владислав Бирюков

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Но это время хорошего геймплея // Владислав Бирюков

1
H-DS

заканчивается достаточно быстро... но плюс есть командные операции, которые дополняют или идут параллельно основному сюжету... тема прикольная, но очень короткая

1
Пользователь ВКонтакте

от сложности зависит // Александр Гусев

0
PatronizingUnferth

16 часов. На ангеле смерти в соло

0