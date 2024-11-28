Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили пять миллионов копий

Экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 от студии Saber Interactive и издателя Focus Entertainment стал крупным успехом. За менее чем три месяца с момента релиза 9 сентября 2024 года игра разошлась тиражом более 5 миллионов копий.

5 миллионов космодесантников присоединились к нашим рядам, чтобы очистить ересь ксеносов и Хаоса! Огромное спасибо всем, кто присоединился к битве. Было невероятно видеть, как сообщество растет (и продолжает расти)! Впереди еще много сражений.

Тем временем, разработчики готовят крупное обновление — патч 5.0, который выйдет в первой половине декабря. В нём будет представлен набор «Тёмные Ангелы» с элементами для кастомизации и новая операция «Обелиск». Игроки отправятся на планету Демериум, чтобы остановить поток энергии, охраняющий устройство «Аврора». Обновление также добавит поддержку технологий генерации кадров DLSS 3 и FSR 3.