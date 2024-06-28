Прохождение Warhammer 40,000: Space Marine 2 займет 12 часов; у игры не будет бета-тестирования

Студия Saber Interactive, создатели предстоящей Warhammer 40,000: Space Marine 2, поделились примерной продолжительностью игры.

Студия сообщила, что для прохождения сюжетной компании игры понадобится около 12 часов. Так же в Saber Interactive уточнили, что игра не получит бета-тестирование, поскольку разработчики полностью сконцентрированы на полировке игры и не могут выделить ресурсы на это.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S.