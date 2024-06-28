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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 293 оценки

Прохождение Warhammer 40,000: Space Marine 2 займет 12 часов; у игры не будет бета-тестирования

AceTheKing
Новости

Студия Saber Interactive, создатели предстоящей Warhammer 40,000: Space Marine 2, поделились примерной продолжительностью игры.

Студия сообщила, что для прохождения сюжетной компании игры понадобится около 12 часов. Так же в Saber Interactive уточнили, что игра не получит бета-тестирование, поскольку разработчики полностью сконцентрированы на полировке игры и не могут выделить ресурсы на это.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Kimen-no-Yami

ХЗ чё минусят одобрение 12-тичасовой кампании. Для знакомства с механикой игры, арсеналом и тактиками более чем достаточно. Дальше упор на кооперативное прохождение разных заданий. И чего в этом плохого? Это, на минуточку, ЭКШЕН-ШУТЕР, а не опенворлд-дрочилься с, как это любят сейчас, элементами йобаного сурвайвала.

2
Uilenspiegel

Так они привыкли к дрочильням на сто часов.

2
saa0891

Надеюсь с оптимизацией не налажают, всё таки толпы врагов реально большие, всё остальное выглядит шикарно.

1
agula98

Ради такой игры не стыдно и 4090 взять

-7
warp 37 agula98

Ей считанные месяцы до устаревания остались, надо уже RTX 5090 ждать.

-5
Кей Овальд

Время для компании самое оптимальное.
С бета-тестом странное, это же и есть полировка игры. Видимо на релизе этот бэта-тест и будет, как обычно.

0
ratte88

Это игра на ~12 часов, и то явно меньше будет. На кой эту игру так долго тестировать? Взяли группу людей, дали им дважды пройти и всё. На это время уходит от силы месяц, то и меньше.

0
Oscilograf
у игры не будет бета-тестирования

Будет, просто платное, за счет тех кто купит на релизе.

-2
Niphestotel

Не на релизе, а те кто купил ранний доступ затестят, что-то прям корявое за 3-4 дня уберут, а дальше релиз)

0
Анна Кранцове

12 ч серьезно за 50 евро вы там ебанул*** ?

-2
ratte88

Вам таки шо, не нг'хавится капитализм? Рыночек работает. Купили один раз игру за 5к, теперь покупайте дальше, снижать ценник уже никто не станет.

1
Квантум2355

лучше 12 часов хорошего геймплея, чем 100 часов унылого и нудного.

1
Hartelose

Деньги не только за сюжет, а за кооп и дальнейшую поддержку и развитие игры. Тут решает каждый сам, будет он платить и играть лицензию и далее потом с друзьями вместе в кооп. Или пройдёт сюжет на пиратке и забудет.

0
Serpentrage

10ч постановочного экшна и сюжета это намного лучше чем 100ч рубить бамбук и скакать в даль. Плюс несколько онлайн режимов.

0
MKUltra Квантум2355

А зачем играть 100ч в унылый геймпл?.

0
Egik81

Не дурно конечно касательно времени. Касательно же отсутствия бетки. Как показывает практика толку от этого все меньше и меньше. Патчи первого дня стали нормой, а логи патчей даже спустя солидное время, вызывает недоумение. А те, кто в раннем доступе, предзаказ и покупающие первое время, по сути, бета-тестеры за свои же деньги. Причём деньги для кого то весомые.

-2
ratte88

Ты всё равно на торренте скачаешь игру. Не устраивай трагедию.
Остальным если нравится дерьмо жрать, то смысл им мешать?

0
Uilenspiegel

Клон старкрафта превратился в клон гирзов.

-3
Kimen-no-Yami

Чиво блеать? Клон старкрафта? Ты не в курсе, пчелик, что именно старкрафт срисован с вахи еще в те времена, когда тебя и в проекте-то не было, м?

1
Uilenspiegel Kimen-no-Yami
-1