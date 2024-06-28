Прохождение Warhammer 40,000: Space Marine 2 займет 12 часов; у игры не будет бета-тестирования

Студия Saber Interactive, создатели предстоящей Warhammer 40,000: Space Marine 2, поделились примерной продолжительностью игры.
Студия сообщила, что для прохождения сюжетной компании игры понадобится около 12 часов. Так же в Saber Interactive уточнили, что игра не получит бета-тестирование, поскольку разработчики полностью сконцентрированы на полировке игры и не могут выделить ресурсы на это.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S.
ХЗ чё минусят одобрение 12-тичасовой кампании. Для знакомства с механикой игры, арсеналом и тактиками более чем достаточно. Дальше упор на кооперативное прохождение разных заданий. И чего в этом плохого? Это, на минуточку, ЭКШЕН-ШУТЕР, а не опенворлд-дрочилься с, как это любят сейчас, элементами йобаного сурвайвала.
Так они привыкли к дрочильням на сто часов.
Надеюсь с оптимизацией не налажают, всё таки толпы врагов реально большие, всё остальное выглядит шикарно.
Ради такой игры не стыдно и 4090 взять
Ей считанные месяцы до устаревания остались, надо уже RTX 5090 ждать.
Время для компании самое оптимальное.
С бета-тестом странное, это же и есть полировка игры. Видимо на релизе этот бэта-тест и будет, как обычно.
Это игра на ~12 часов, и то явно меньше будет. На кой эту игру так долго тестировать? Взяли группу людей, дали им дважды пройти и всё. На это время уходит от силы месяц, то и меньше.
Будет, просто платное, за счет тех кто купит на релизе.
Не на релизе, а те кто купил ранний доступ затестят, что-то прям корявое за 3-4 дня уберут, а дальше релиз)
12 ч серьезно за 50 евро вы там ебанул*** ?
Вам таки шо, не нг'хавится капитализм? Рыночек работает. Купили один раз игру за 5к, теперь покупайте дальше, снижать ценник уже никто не станет.
лучше 12 часов хорошего геймплея, чем 100 часов унылого и нудного.
Деньги не только за сюжет, а за кооп и дальнейшую поддержку и развитие игры. Тут решает каждый сам, будет он платить и играть лицензию и далее потом с друзьями вместе в кооп. Или пройдёт сюжет на пиратке и забудет.
10ч постановочного экшна и сюжета это намного лучше чем 100ч рубить бамбук и скакать в даль. Плюс несколько онлайн режимов.
А зачем играть 100ч в унылый геймпл?.
Не дурно конечно касательно времени. Касательно же отсутствия бетки. Как показывает практика толку от этого все меньше и меньше. Патчи первого дня стали нормой, а логи патчей даже спустя солидное время, вызывает недоумение. А те, кто в раннем доступе, предзаказ и покупающие первое время, по сути, бета-тестеры за свои же деньги. Причём деньги для кого то весомые.
Ты всё равно на торренте скачаешь игру. Не устраивай трагедию.
Остальным если нравится дерьмо жрать, то смысл им мешать?
Клон старкрафта превратился в клон гирзов.
Чиво блеать? Клон старкрафта? Ты не в курсе, пчелик, что именно старкрафт срисован с вахи еще в те времена, когда тебя и в проекте-то не было, м?