Раскрыты подробности нового режима Орды в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит режим Орды, и разработчик Focus Entertainment опубликовал некоторые новые подробности о том, чего могут ожидать игроки.

В своем обновлении сообщества за апрель 2025 года Focus Entertainment рассказала о патче 8, который будет включать новый режим. Хотя полные подробности о режиме Орды не были раскрыты, обсуждались основные детали того, каким будет режим.

Прежде всего, вы сможете играть втроем (или с 2 ботами, как в обычном PvE), и вам предстоит сражаться с волнами как Тиранидов, так и Хаоса. Сложность будет увеличиваться с каждой побежденной волной, поэтому вам придется соответствующим образом подготовиться, чтобы уничтожить как можно больше волн. Кроме того, ваш класс и уровень оружия будут зависеть от ваших уровней PvE.

В дополнение к новым подробностям о режиме Focus дала игрокам первый взгляд на карту режима, которая проходит в Кадаку.

Наконец, хотя режим Орды станет самым большим дополнением к игре с предстоящим патчем 8, обновление также будет включать дополнительный бесплатный и DLC-контент для игроков. Этот контент включает в себя перебалансировку сложности Absolute, косметический набор Blood Angels и набор чемпионов White Scars.

Дополнительные функции для патча 8 вместе с датой выпуска появятся в ближайшем будущем.