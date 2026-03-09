Разработчик Space Marine 2 рассказал о "самой крутой лицензии" по которой студия дважды отказалась делать игру

Руководитель креативного направления Saber Interactive Тим Уиллитс признался, что студии дважды предлагали создать игру по одной из самых известных франшиз в мире, однако команда была вынуждена отказаться от проекта.

По словам Уиллитса, он не может раскрыть, о какой именно лицензии идёт речь. Тем не менее разработчик отметил, что если бы он назвал эту франшизу, это «шокировало бы весь игровой мир».

Причина отказа оказалась довольно простой — у студии уже слишком много текущих проектов. Команда просто не смогла взять на себя ещё одну крупную разработку.

Saber Interactive в последние годы активно работает с известными франшизами. Среди её проектов — игры по различным популярным вселенным, включая Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также проекты по мотивам известных фильмов и сериалов.

Уиллитс отметил, что после успешных релизов студия оказалась в необычной ситуации: теперь правообладатели сами приходят к разработчикам с предложениями создать игру по их франшизам. По его словам, крупные медиакомпании всё чаще рассматривают игровую индустрию как важное направление для развития своих брендов.

Разработчик также подчеркнул, что работа с известными лицензиями имеет свои преимущества. У таких проектов уже есть огромная фанатская база и готовая вселенная, с которой можно работать. Однако даже в этом случае главным остаётся качество самой игры.

В Saber Interactive уверены, что популярная лицензия сама по себе не гарантирует успех. Поэтому в студии стараются в первую очередь сосредоточиться на геймплее и создании полноценного игрового опыта, а не просто на использовании известного бренда.