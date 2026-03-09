ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 726 оценок

Разработчик Space Marine 2 рассказал о "самой крутой лицензии" по которой студия дважды отказалась делать игру

IKarasik IKarasik

Руководитель креативного направления Saber Interactive Тим Уиллитс признался, что студии дважды предлагали создать игру по одной из самых известных франшиз в мире, однако команда была вынуждена отказаться от проекта.

По словам Уиллитса, он не может раскрыть, о какой именно лицензии идёт речь. Тем не менее разработчик отметил, что если бы он назвал эту франшизу, это «шокировало бы весь игровой мир».

Причина отказа оказалась довольно простой — у студии уже слишком много текущих проектов. Команда просто не смогла взять на себя ещё одну крупную разработку.

Saber Interactive в последние годы активно работает с известными франшизами. Среди её проектов — игры по различным популярным вселенным, включая Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также проекты по мотивам известных фильмов и сериалов.

Уиллитс отметил, что после успешных релизов студия оказалась в необычной ситуации: теперь правообладатели сами приходят к разработчикам с предложениями создать игру по их франшизам. По его словам, крупные медиакомпании всё чаще рассматривают игровую индустрию как важное направление для развития своих брендов.

Разработчик также подчеркнул, что работа с известными лицензиями имеет свои преимущества. У таких проектов уже есть огромная фанатская база и готовая вселенная, с которой можно работать. Однако даже в этом случае главным остаётся качество самой игры.

В Saber Interactive уверены, что популярная лицензия сама по себе не гарантирует успех. Поэтому в студии стараются в первую очередь сосредоточиться на геймплее и создании полноценного игрового опыта, а не просто на использовании известного бренда.

Иванко Лысов

Делаем ставки.) Я думаю, что речь о Фолаче.