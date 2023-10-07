Разработчик Space Marine 2 рассказал о том, является ли игра каноном Warhammer 40,000 ©

В оригинальной Space Marine вы играете за Титуса, ультрамарина и капитана второй роты. Вы и ваш отряд отправлены в кузнечный мир Грайя, чтобы остановить вторжение орков, возглавляемое боссом Гримскуллом. Благодаря безупречному дизайну окружения и весомой боевкой игра кажется по-настоящему аутентичной. Однако, несмотря на всю эту фантастичность, игра заканчивается тем, что члены основного состава либо мертвы, либо злы, либо, как в случае с Титусом, заклеймены как еретики.



Канонический слон в комнате заключается в том, что ни в одной официальной литературе Warhammer капитан Титус никогда не упоминался, и только с появлением Warhammer 40k Boltgun и выпуском миниатюр мы наконец-то увидели упоминание о нем спустя более десяти лет после его появления.

"Да, Титус никогда не упоминался в официальной литературе до этой игры", - соглашается творческий руководитель Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк. Но, по его словам, "если использовать процесс экстраполяции из того, что [Games Workshop] публично заявила, то если Титус есть в настольной игре, значит, это канон, так? Я не могу сказать вам "да", но скажу, что это выглядит именно так. Самое главное, чтобы в игру было интересно играть. Неважно, в какой вселенной это происходит".

Ожидания, возлагаемые на команду Saber Interactive, несомненно, сильно разнятся от игрока к игроку. Для кого-то важен лор игры и ее место в широком каноне, а кому-то, скорее всего, все равно, главное - геймплей. Для меня же смесь того и другого является неотъемлемой частью Space Marine как серии и, в конечном счете, видеоигр Warhammer 40k в целом. И есть ощущение, что Space Marine 2 находится в надежных руках и готовится стать чем-то особенным.