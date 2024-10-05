Разработчик Warhammer 40,000: Space Marine 2 рассказал, почему игра стала успешной

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла месяц назад, и игру уже можно считать успешной. Она стала настолько популярной, что представитель Saber Interactive решил рассказать, что является его причиной. Кроме того, он прокомментировал состояние высокобюджетных игр.
Генеральный директор Saber Interactive Тим Уиллитс недавно дал интервью IGN, в котором рассказал, почему Warhammer 40,000: Space Marine 2 так хорошо продаётся, хотя на самом деле это не революция в жанре шутеров от третьего лица.
Одна из вещей, которую мы пытаемся делать в Saber, и это часть моей работы как креативного директора всех команд, заключается в том, что у нас есть основная вера в то, что то, что вы делаете каждую секунду, и то, что происходит, когда вы нажимаете кнопки, и весь игровой цикл, имеет решающее значение. Поэтому мы фокусируемся на постоянном взаимодействии в игровом процессе и на том, что вы чувствуете. А затем мы придерживаемся наших основных столпов — быть лучшим космическим десантником, ближним боем, дальним боем, роем и всем прочим.
Рой — это новая технология, но в ней нет какой-то революционной новой игровой механики, которую никто раньше не видел. Есть игровая механика, которую люди знают, и мы делаем ее очень, очень хорошо.
Еще одна вещь, которая могла оказать влияние, — это то, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 имеет доступную цену для многих игроков. Это было связано с тем, что игра не находилась под давлением, с которым сталкиваются высокобюджетные игры.
Нам не нужно продавать четыре миллиона копий, чтобы добиться успеха. К сожалению, есть много игр, особенно от североамериканских разработчиков, где если вы не продаете пять миллионов копий, это считается провалом. В каком бизнесе мы находимся, где провалом считается продажа меньше пяти миллионов?
Есть такие примеры, и мы не хотим быть таким бизнесом. Мы хотим быть разработчиком, который фокусируется на основном опыте, на том, что делает игры действительно интересными, а затем делает это действительно хорошо и продаёт по доступной цене.
Интересно, Тим Уиллитс считает, что его последняя игра — не единственная, которая предлагает такой подход.
Посмотрите на SnowRunner! В SnowRunner вы буквально гоняет грузовики по грязи. Вот и все. Я только что описал игру. 15 миллионов человек играли в нее, потому что опыт идеален. Посмотрите на World War Z. Да ладно, мы не собираемся получать Оскар за эту игру, но 25 миллионов человек играли в нее, потому что это совершенство, и это то, что мы делаем хорошо.
Но, возможно, самое главное, у Warhammer 40,000: Space Marine 2 было четкое видение. По словам Уиллитса, именно желание включить каждую идею или каждую популярную механику приводит к увеличению производственных затрат.
Многие команды перегибают палку, когда разрабатывают игру. Они смотрят на какую-то другую игру, которая только что вышла, и говорят: «О, мы должны сделать это, давайте добавим это, мы должны сделать это». И они не сосредотачиваются на том, что на самом деле делает игру интересной.
Только зачем юзать в статье нейроарт, ещё и такой кривущий, нет скринов из игры что ли. Что это за чужие в броне ?
Небольшая нестабильность геносемени ордена Жуков Императора
Игра без повестки, про брутальных космо-десантников, добавим к этому ностальгию о старых играх и плюсом малое количество нормальных игр по вселенной вахи.
Ясен хрен что игра взлетела.
У вахи FB и 40k нынче наступила золотая пора хороших игр, годнота идет одна за другой. В отличие от ЗВ.
А вот мне бы хотелось сыграть в ЗВшный аналог Space Marine 2, все эти огромные толпы юужань-вонгов в небоскребах Корусанта или ракгулы в подземельях Тариса идеально вписались бы в концепцию игры. Да и крутых вояк в силовой броне в старом каноне ЗВ тоже хватало, только про них почему-то никто игры не делает
Игра взлетела, потому что это наконец-то шутер по супер брутальной вселенной с почти всеми её главными столпами: космодесантники и тираниды, а не очередная стратегия, вот и всё, чё тут ещё рассуждать
чувак, просто по вахе сто лет не было норм игры за космодесант с переодеваниями в наследников разных легионов, в том числе предателей, благодаря чему лороведы могут схлестнуться не только во мнениях приверженности одной из сторон... и в неё рубают в основном фанаты вахи, коих дофига, вот и всё
чувак, просто по вахе сто лет не было норм игры за космодесант с переодеваниями в наследников разных легионов, в том числе предателей, благодаря чему лороведы могут схлестнуться не только во мнениях приверженности одной из сторон и в неё рубают в основном фанаты вахи, коих дофига, вот и всё
последняя такая игра была 13 лет назад
игра просто дала место для сбора любителей 40к, более менее
Доступную цену? Я 80 бачей отвалил за этот кусок кала на 15 часов. Даже компанию не допрошел уже надоел геймплей, всё что в ней есть увлекательного это кооп миссии по пару раз пробежать с челами. Да и там 10 лвл качнул 1 класс, тоже задалбало. Купили люди потому что это Ваха и художники отработали своё бабло на 150% геймплей же в Марине уныл и примитивен, хотя он мог бы быть намного лучше, будь у них грамотные геймдизайнеры, которые нормально бы настроили баланс пушек, хп и количество врагов в замесе. Да и самих врагов разнообразия хватает впритык на эти самые 15 часов. Еще забавит что челы сидят там что-то рассуждают про какие-то тонкие материи и связывают это с успехом игры. Покупатель, когда игру берет понятия не имеет о всех этих тонкостях. Вон когда люди Вуконг покупали, думаешь они знали какая там боёвка, че там с сюжетом и это вот всё? Нет, просто люди брали красивую маштабную игру про обезьяну. Точно так же со Спейсмарином, просто все брали месилово за космодесант по вселенной Вахи, и так со всем. Старфилд тот же хоть как-то продался потому что людям пыль в глазу пускали трейлерами и они там себе понапридумывали непонятно какую игру. То что игра калл, это уже потом становится понятно, по стартовым продажам это если и бьёт то не так сильно как могло бы.