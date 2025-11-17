Разработчики Space Marine 2 уверяют: разработка третьей части не скажется на поддержке сиквела

Продажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 превысили семь миллионов копий, что сделало экшен от Saber Interactive успешным и обеспечило зелёный свет для сиквела. Анонс Space Marine 3 через шесть месяцев после релиза вызвал у части фанатов вопрос: не оставит ли разработчик вторую игру без внимания и пост-релизного контента.

На шоу Warhammer TV Deep Strike креативный директор Saber Оливер Холлис-Лейк объяснил, что Space Marine 2 и 3 находятся на разных этапах разработки, и одна игра не мешает другой. «Анонс третьей игры никоим образом не означает, что мы прекратим создавать контент для существующей игры», — подчеркнул он (via IGN). Циклы разработки обеих частей длинные: для второй игры это было около четырёх лет, и третья часть пройдёт через аналогичный процесс.

Причина раннего анонса проста: Saber хочет заверить фанатов, что история Тита будет продолжена и что в будущем ждёт ещё много контента. При этом разработчики продолжают работать над DLC для Space Marine 2. Уже создано множество материалов, а впереди — как минимум год выхода новых дополнений. Среди ближайших планов — новый класс Техномарина и расширение корабля Battle Barge.

Space Marine 2 за время поддержки получила массу патчей, добавляющих новые миссии, врагов и режимы игры. Кооперативный режим в духе Left 4 Dead пополнился свежими задачами, а режим орды предложил новые варианты сражений с тиранидами. Холлис-Лейк подчеркнул, что анонс третьей части не конкурирует за ресурсы с поддержкой второй игры, и Saber продолжает активно развивать Space Marine 2, обеспечивая фанатов новым контентом и разнообразием игрового опыта.