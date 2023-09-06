Разработчики Space Marine 2 взяли за основу лучший фан-фильм по Warhammer 40,000

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 за основу взят известный фан-анимационный фильм Astartes Project, рассказали разработчики игры во время интервью на выставке gamescom 2023.
Выходящая в конце этого года Space Marine 2 попытается передать атмосферу анимационного короткометражного фильма, созданного Syama Pedersen, который многие называют лучшим произведением о космических десантниках, когда-либо созданным.
Креативный директор игры, Оливер Холлис-Лик, заявил, что придерживается того же мнения, и привел в пример именно работу Pedersen. Впрочем, Saber Interactive также работала с Джесом Гудвином, известным художником, создавшим оригинальную модель космических пехотинцев, чтобы получить представление о научной фантастике, лежащей в основе доспехов Astartes.
Он принес свои старые блокноты, все эти рисунки и схемы и объяснил нам, как именно работает этот костюм, - сказал Холлис-Лик. Он объяснил нам, что плечевые налокотники подвешены с помощью магнитного поля, это часть брони, которая дает им большую свободу маневра, поэтому она не ограничивает их. По его словам, броня весит много, в ней можно топать, но в то же время она обладает и большой подвижностью. Так что встреча с ним была настоящим благословением и помогла нам понять, как это будет работать.
Комбинируя эти элементы, Saber Interactive удалось перенести на экран максимально точное воплощение воинов в доспехах, обладающих способностью быстро передвигаться, несмотря на огромный вес, который они на себе несут: это непростая задача, но, по мнению разработчиков, она была решена.
До сих пор главным врагом для лейтенанта Титуса и его братьев-ультрамаринов в Space Marine 2 были неумолимые инопланетные тираниды, которые пытаются спасти от катастрофы имперский мир джунглей Кадаку. В недавно опубликованном геймплейном ролике, Титус Эндор и его бойцы также сражаются с морскими пехотинцами Рубрик из Легиона Тысячи Сынов, присягнувших на верность Тзинчу.
Выход Space Marine 2 на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК ожидается зимой этого года.
Вы меня конечно простите, уважаемый автор статьи. Но..... КОСМИЧЕСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ? МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ РУБРИКИ? Такое чувство, что текст через Prompt переводили.
Астартес, или космические ДЕСАНТНИКИ - это, на минуточку, избранные воины Империума, а не солдатики в вычурной броне.
Не говоря о том, что тираниды у вас в статье "пытаются спасти от катастрофы имперский мир джунглей Кадаку"... тут прям лор по Левиафану пошёл конкретно.
А, и ещё. Тит, ну или Титус - космодесантник. А вот ТИТУС ЭНДОР в конце статьи - это как бы вообще-то сотрудник Инквизиции. И в актуальном таймлайне он совсем немножечко мёртв.
Перевод совершенно обыкновенный для ПГ, к сожалению.
Скажем так, лучшим с точки зрения графики и постановки боев. Но он короток, а концовка непонятна даже для самих вахарей. Поэтому в моем личном топе он на втором месте, а первое занимает Хельсрич.
вот какой проект правильно передаёт атмосферу. правда это 30к
а как же этот?