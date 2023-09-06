Разработчики Space Marine 2 взяли за основу лучший фан-фильм по Warhammer 40,000 ©

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 за основу взят известный фан-анимационный фильм Astartes Project, рассказали разработчики игры во время интервью на выставке gamescom 2023.

Выходящая в конце этого года Space Marine 2 попытается передать атмосферу анимационного короткометражного фильма, созданного Syama Pedersen, который многие называют лучшим произведением о космических десантниках, когда-либо созданным.

Креативный директор игры, Оливер Холлис-Лик, заявил, что придерживается того же мнения, и привел в пример именно работу Pedersen. Впрочем, Saber Interactive также работала с Джесом Гудвином, известным художником, создавшим оригинальную модель космических пехотинцев, чтобы получить представление о научной фантастике, лежащей в основе доспехов Astartes.

Он принес свои старые блокноты, все эти рисунки и схемы и объяснил нам, как именно работает этот костюм, - сказал Холлис-Лик. Он объяснил нам, что плечевые налокотники подвешены с помощью магнитного поля, это часть брони, которая дает им большую свободу маневра, поэтому она не ограничивает их. По его словам, броня весит много, в ней можно топать, но в то же время она обладает и большой подвижностью. Так что встреча с ним была настоящим благословением и помогла нам понять, как это будет работать.

Комбинируя эти элементы, Saber Interactive удалось перенести на экран максимально точное воплощение воинов в доспехах, обладающих способностью быстро передвигаться, несмотря на огромный вес, который они на себе несут: это непростая задача, но, по мнению разработчиков, она была решена.

До сих пор главным врагом для лейтенанта Титуса и его братьев-ультрамаринов в Space Marine 2 были неумолимые инопланетные тираниды, которые пытаются спасти от катастрофы имперский мир джунглей Кадаку. В недавно опубликованном геймплейном ролике, Титус Эндор и его бойцы также сражаются с морскими пехотинцами Рубрик из Легиона Тысячи Сынов, присягнувших на верность Тзинчу.

Выход Space Marine 2 на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК ожидается зимой этого года.