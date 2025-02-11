Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 готовят хотфикс для решения проблем с подключением и вылетами

Студия Saber Interactive сообщила о том, что в ближайшее время будет выпущен специальный хотфикс для Warhammer 40,000: Space Marine 2, который исправит вылеты из игры и проблемы с соединением.

Обновление 6.0 для Warhammer 40k Space Marine 2 вышло на прошлой неделе и содержало множество исправлений ошибок и изменений в геймплее. Тем не менее, после выпуска патча для Space Marine 2 игроки столкнулись с рядом проблем, среди которых была и проблема с подключением к серверу.

Разработчики игры принесли свои извинения сообществу и заверили, что в ближайшее время выйдет упомянутый хотфикс.