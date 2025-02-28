Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 опубликовали список того, что будет в патче 7.0

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 опубликовали ранние примечания к обновлению 7.0, а также анонсировали долгожданный режим "Орда". Saber Interactive сообщает, что 7.0 находится в разработке, и дата выпуска приближается. Но они также обозначили несколько ожидаемых функций, которые он принесет:
- Набор "Одна Глава"
- Набор Чемпион
- Закрытые PvP-лобби
- Новое оружие (пока только в PvE)
- Новая операция
- Ребаланс бонусов оружия
- Переработка классового оружия
- Ранг престижа в PvE
Ранг престижа в PvE, пожалуй, представляет наибольший интерес для опытных игроков Space Marine 2, которые ищут новый вызов или цель, к которой можно стремиться. Вот как это работает: как только вы достигнете 25-го уровня класса, вы можете купить уровень престижа, который откроет уникальный бонус престижа.
"Выбирайте их с умом, потому что вы не сможете изменить выбранные вами бонусы престижа, пока не откроете четыре уровня престижа". В дополнение к этому усилению каждый класс получит уникальную косметическую награду, которая подчеркнет легендарную часть брони класса.
Space Marine 2 получит публичные тестовые серверы в Steam только в марте, до выхода патча 7. Это даст фанатам ранний доступ к предстоящим функциям и возможность поделиться отзывами, чтобы разработчики могли доработать контент перед запуском.
Между тем, Saber анонсировали предстоящий запуск режима "Орда", функции, которую игроки Space Marine 2 с нетерпением ждали с момента выхода игры в прошлом году.
Вам очень не терпится получить больше информации о режиме "Орда", это один из наших главных приоритетов на данный момент. Одно мы можем сказать, что он будет сильно отличаться от режима "Орда" в Space Marine 1, и что в нем есть сюрпризы, о которых нам не терпится поделиться. Потерпите.
Focus и Saber также успокоили фанатов на фоне негативной реакции на "FOMO"-ивенты сообщества.
Какой... придумал, что мусор сайта должен быть слева!!!??? Это же просто безумие!
Сегодня добил компанию, по кайфу было.
Такое должно называться 1.7.0, а то и вообще без версии, ибо ничего особенного. Вон у Ларианов когда они говорят о 8-й версии, то ты понимаешь, что исправлений будут тысячи. 6.0 для ТоталВахи да. А здесь это прям очень мудацкая манипуляция.
Интересно сколько в % денег им принесли продажи игры после первого месяца с релиза. Вот просто хочется знать, а не в трубу ли слиты эти полгода. Тут конечно в ковычках, но "работы", которая могла бы пойти на 3ю часть ну или еще куда-то. А не на этот проект, который ну невозможно уже превратить в сессионку, приносящую прибыль, ибо изначально он под это не затачивался. Я купил игру за 80$, разочаровался. кое-как наскреб в ней калтента на 12 часов и больше скорей всего в неё уже не зайду, разве что комп потестить после покупки новой видяхи. Но это уж точно не заслуга разработчиков. А так, вот вроде поглода че-то патчили, добавляли контент. Вот вообще ничего интересного, желания зайти не появилось, как подумаю сколько там долбиться хотя бы просто ради нормальной расцветки, так сразу желание играть пропадает. Из всего что в игре есть, они бы лучше пару испытаний, по типу тренировочных миссий где нужно на 3 звезды закрыть чтобы получить валюту, вот что-то такое лучше бы клепали, чесн слово, эти миссии хоть интересно было трайхардить. Всё остальное сплошное уныние уже на 3ем забеге. Кампания это уныние даже в первое прохождение, за исключением пары коротеньких эпизодов.