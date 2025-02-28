Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 опубликовали список того, что будет в патче 7.0

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 опубликовали ранние примечания к обновлению 7.0, а также анонсировали долгожданный режим "Орда". Saber Interactive сообщает, что 7.0 находится в разработке, и дата выпуска приближается. Но они также обозначили несколько ожидаемых функций, которые он принесет:

Набор "Одна Глава"

Набор Чемпион

Закрытые PvP-лобби

Новое оружие (пока только в PvE)

Новая операция

Ребаланс бонусов оружия

Переработка классового оружия

Ранг престижа в PvE

Ранг престижа в PvE, пожалуй, представляет наибольший интерес для опытных игроков Space Marine 2, которые ищут новый вызов или цель, к которой можно стремиться. Вот как это работает: как только вы достигнете 25-го уровня класса, вы можете купить уровень престижа, который откроет уникальный бонус престижа.

"Выбирайте их с умом, потому что вы не сможете изменить выбранные вами бонусы престижа, пока не откроете четыре уровня престижа". В дополнение к этому усилению каждый класс получит уникальную косметическую награду, которая подчеркнет легендарную часть брони класса.

Space Marine 2 получит публичные тестовые серверы в Steam только в марте, до выхода патча 7. Это даст фанатам ранний доступ к предстоящим функциям и возможность поделиться отзывами, чтобы разработчики могли доработать контент перед запуском.

Между тем, Saber анонсировали предстоящий запуск режима "Орда", функции, которую игроки Space Marine 2 с нетерпением ждали с момента выхода игры в прошлом году.

Вам очень не терпится получить больше информации о режиме "Орда", это один из наших главных приоритетов на данный момент. Одно мы можем сказать, что он будет сильно отличаться от режима "Орда" в Space Marine 1, и что в нем есть сюрпризы, о которых нам не терпится поделиться. Потерпите.

Focus и Saber также успокоили фанатов на фоне негативной реакции на "FOMO"-ивенты сообщества.