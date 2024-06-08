Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали эффектный трейлер игры на Summer Game Fest

На Summer Game Fest 2024 был представлен новый трейлер для ожидаемого шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ролик в основном посвящен обзорным кадрам перестрелок и хаосу на поле боя.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК и консолях уже 9 сентября, принося с собой не только захватывающий сюжетный режим, но и новые PvP и PvE режимы, где трое игроков смогут объединиться, чтобы сразиться с ксеносами. Более подробную демонстрацию геймплея авторы обещают устроить в конце этого месяца — 20 июня.

На данный момент известно, что в PvP режиме игроки смогут испытать свои навыки и тактические умения в захватывающих сражениях друг с другом, а PvE режим предложит игрокам возможность сотрудничать и совместно сопротивляться волнам врагов. В этих режимах будут доступны целых 6 классов персонажей, каждый из которых обладает уникальными наборами навыков и способностей, позволяя игрокам выбирать стиль игры. Разработчики обещают, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет представлять собой глубокий и захватывающий опыт, который порадует как фанатов серии, так и новых игроков.