Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine II рассказали подробности о патче 7.0

Хотя сиквел Warhammer 40,000: Space Marine 2 был анонсирован в этом месяце, это не означает, что игру 2024 года оставят без внимания. Компания Saber Interactive в своем новом посте сообщила, что до релиза Warhammer 40,000: Space Marine 3 далеко, и что из команды Space Marine II никто не перешел работать над продолжением.

Итак, давайте проясним ситуацию: Space Marine 3 не означает конец развитию Space Marine 2. Это далеко не так. Никаких перестановок в командах не произошло, никто не отказывается от игры, и наши планы по выпуску еще большего количества потрясающего контента для Space Marine 2 остаются в силе.

В доказательство этого в мартовском обновлении сообщества Saber также рассказала о том, что нас ждет в патче 7.0, он же Trygon Update. Космические волки станут главой нового DLC в последнем Chapter Pack, позволяя вам кастомизировать всех своих морпехов и некоторые виды оружия, используя их броню.

Кроме того, если вы играете за тяжелого класса, можно будет украсить его регалиями Imperial Fist в новом пакете Champion Pack. Также в игре появится новая PvE-миссия, в которой вы сможете сразиться с новым ужасом Тиранидов - Тригоном, а с середины апреля, когда выйдет патч, в игре появятся частные PvP-лобби.

Также в ближайшие месяцы в игру будет добавлено много нового контента и сюрпризов, среди которых «новый класс, новые операции, оружие ближнего боя и многое другое». Также сообщается, что впереди нас ждут сюрпризы, о которых не подозревают даже датамайнеры.