Разработчики Warhammer 40K: Space Marine 2 продемонстрировали класс Techmarine в действии

Издательство Focus Entertainment поделилась новыми подробностями о подклассе Технодесантник (Techmarine), который появится в Warhammer 40,000: Space Marine 2 в следующем бесплатном обновлении.
Технодесантник предназначен для контроля толпы. Если вы хотите оттеснить врага, чтобы ваши братья по оружию могли сосредоточиться на более важных целях, Техмарин — то, что нужно. С точки зрения геймплея, это смешанный класс с «небольшим уклоном в сторону ближнего боя» благодаря силовому топору, его удары по большой площади будут оказывать давление на ваших врагов.
В отличие от Бастион, который тоже удерживает врагов подальше от атакующих классов, Техмарин больше сосредоточен на подавлении врагов с помощью широких атак ближнего боя и огнестрельного оружия средней дальности. Кроме того, Техмарин может обнаруживать и активировать на уровнях турели «Тарантул», которые будут атаковать врагов, пока не закончится боеприпас или не будут уничтожены. Его особое умение, Серво-пушка, наносит мощный залп по ближайшим врагам
В уникальный арсенал Техмарина также входит топор Омниссии. Это новое оружие ближнего боя доступно только для нового класса и идеально подходит для одновременной борьбы с несколькими мелкими врагами благодаря своей обширной зоне поражения. Он также обладает специальным навыком под названием «Омниссианский рывок», который позволяет ее совершать резкий рывок вперед и пронзать врагов.
Техмарин появится в Space Marine 2 вместе обновлением 12.
Я так понимаю все это делается только для коопа и для сингла ни чего больше не выходило [ни каких новых миссий и локаций] как и выбор класса и кастомизация в компании все также не доступны.
Так выходили. Новые кооп миссии, новые режим. И куча всего. Просто полистай новости в теме вархамера.
Так сюжетная компания закончена. У неё есть финал, кастомизация там и не планировалась, да и особого смысла не было кампания, то короткая.
но это бы добавило реиграбельности той же самой компании
Чёт турелька совсем не впечатлила. Меньше десяти секунд стрельбы и усё. Ну такое. Может можно перками как-то подправить на приличный уровень.
Зато каратальный выстрел без входа в анимацию и с одновременным ударом меня очень сильно впечатлил.
Ну давайте, ждём.
Что-то прям какая-то ульта. Через чур ульта. Карательный выстрел без входа в анимацию ставит механика выше всех остальных классов, какой там штурм со своими перками на карательный со своей перчаткой, когда тут такое завезли. Сюда же еще и турелька, которая на себя отвлекает мобов.
А какие вкусные у него есть перки.
По перкам. + 25% от заряженных атак(ставит его почти в 1 уровень со штурмом и бастионом по ближнему бою, если ему топор омниссии не занизят)
Баф от турели +15% к дамага и - 25% к получаемому урону
Серво пушка увеличивает дамаг по мобам в которые попала на 15% на 10 сек
После использования серво пушки дамаг по мобам увеличивается на 35% на 10 сек
Убийство элитника сервопушкой полностью восстанавливает способность с откатом в 90 сек.
После добивания в ближнем бою дамаг на 20% увеличивается на 15 сек
При использовании медпака восстанавливается еще и броня
Серво пушка стреляет только по элитникам и выше.
Сервопушка поджигает врагов.
Ну тут однозначно штурмовика надо урезать.
Первый раз как будто. Потом всё это нерфится