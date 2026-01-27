Разработчики Warhammer 40K: Space Marine 2 продемонстрировали класс Techmarine в действии

Издательство Focus Entertainment поделилась новыми подробностями о подклассе Технодесантник (Techmarine), который появится в Warhammer 40,000: Space Marine 2 в следующем бесплатном обновлении.

Технодесантник предназначен для контроля толпы. Если вы хотите оттеснить врага, чтобы ваши братья по оружию могли сосредоточиться на более важных целях, Техмарин — то, что нужно. С точки зрения геймплея, это смешанный класс с «небольшим уклоном в сторону ближнего боя» благодаря силовому топору, его удары по большой площади будут оказывать давление на ваших врагов.

В отличие от Бастион, который тоже удерживает врагов подальше от атакующих классов, Техмарин больше сосредоточен на подавлении врагов с помощью широких атак ближнего боя и огнестрельного оружия средней дальности. Кроме того, Техмарин может обнаруживать и активировать на уровнях турели «Тарантул», которые будут атаковать врагов, пока не закончится боеприпас или не будут уничтожены. Его особое умение, Серво-пушка, наносит мощный залп по ближайшим врагам

В уникальный арсенал Техмарина также входит топор Омниссии. Это новое оружие ближнего боя доступно только для нового класса и идеально подходит для одновременной борьбы с несколькими мелкими врагами благодаря своей обширной зоне поражения. Он также обладает специальным навыком под названием «Омниссианский рывок», который позволяет ее совершать резкий рывок вперед и пронзать врагов.

Техмарин появится в Space Marine 2 вместе обновлением 12.