Разработчики Warhammer 40K: Space Marine 2 рассказали о новом кооперативном PvE-режиме "Операции"

Предстоящая игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 от разработчика Saber Interactive должна продолжить путь, проложенный капитаном Титусом (теперь пониженным до лейтенанта) и его коллегами по отряду в игре 2011 года. Сиквел будет посвящён следующему этапу мрачной истории об избранных Императором из крыла Ультрамаринов, а также об их миссии по отражению полчищ тиранидов, которые появились и бушуют по всему Империуму. Как и в оригинале, в Space Marine 2 игрокам предстоит прорубать себе путь через насыщенную действием и кровавую кампанию.

Кроме того, предыдущие PvP-режимы вернутся в Warhammer 40K: Space Marine 2 в обновленном виде. В сиквеле также появится совершенно новый кооперативный PvE-режим под названием «Операции». Дмитрий Григоренко, ведущий гейм-дизайнер, рассказал о том, как этот режим появился с помощью сюжета и предыдущих PvP-режимов.

Григоренко заявил, что одной из главных целей Warhammer 40K: Space Marine 2 было стать «идеальным продолжением». Это означало автоматическое возвращение PvP-режимов и введение совершенно нового кооперативного PvE-опыта. Что касается того, как сеттинг и существующие аспекты подходили для создания режима «Операции», Григоренко объяснил, что команда хотела, чтобы он передал ощущение масштабного боя для сиквела и сил, развертываемых на более крупных театрах военных действий.

Теперь, когда идет конфликт с тиранидами по всей галактике, много вещей должно происходить одновременно, чтобы сделать его правдоподобным. Титус не может быть везде одновременно, и ему все еще нужен отряд. Вот как родилась идея «Операций».

Отметив некоторые ключевые различия между режимами PvP и «Операциями», Григоренко указал, что человеческий фактор и три различных вида PvP помогают сохранять раунды свежими. Однако компоненты PvE в «Операций» сравнительно более сложны, что означало, что команда сосредоточилась на включении ряда процедурных элементов, чтобы усилить его в этом отношении.

Григоренко продолжил обрисовывать, что диапазон классов в Space Marine 2 удвоился с трех до шести, и все они являются общими как для PvP, так и для режима операций. С большей универсальностью и потенциалом командной работы, которые обеспечивают эти дополнения, они также сбалансированы, чтобы быть эффективными в различных ситуациях.

У каждого класса есть своя собственная роль, набор оружия и характерные способности, такие как камуфляжная накидка снайпера, и все они играют по-разному. Но они по-прежнему закаленные в боях космодесантники. Несмотря на то, что снайпер, очевидно, ориентирован на дальний бой, он по-прежнему будет очень эффективен в ближнем бою. То же самое касается классов, ориентированных на ближний бой. У Булварка есть боевой щит, и он не может использовать двуручное оружие, но как космодесантник остается смертоносным с пистолетами.

Игроки также смогут в значительной степени настраивать своих персонажей с помощью широкого выбора знаковой геральдики, наклеек и снаряжения Космических десантников. Раскрывая некоторые из любимых опций и знаков отличия команды, которые будут созданы для Space Marine 2, Григоренко отметил, что робы Булварка и плащи Снайпера были одними из самых интересных для работы, добавив, что «все любят плащи!».

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года,