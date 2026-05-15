Руководитель разработки Space Marine 2 утверждает, что видеоигры по вселенной Warhammer подходят для любого жанра

За десятилетия вышло множество видеоигр по вселенной Warhammer. В настоящее время Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive является самой продаваемой игрой по вселенной, и третья игра уже на подходе.

В течение следующего года также выйдут Dawn of War 4, Total War: Warhammer 40K и Boltgun 2. Warhammer 40,000: Mechanicus II выходит в конце этого месяца, следующая CRPG от Owlcat, Dark Heresy, в настоящее время доступна в альфа-версии, а консольная версия гоночной игры Speed ​​Freeks выйдет позже в этом году.

Как франшиза, Warhammer выходит за рамки жанра: это может быть пошаговая RPG, гоночная игра или даже шутер от первого лица. Для разработчиков, работающих над играми в мрачной вселенной, это огромное преимущество, позволяющее им творчески исследовать любой жанр, какой они захотят.

Директор Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк в недавнем интервью журналу EDGE рассказал:

Warhammer подходит, пожалуй, для любого жанра. Вы можете создать глубокий сюжет для одиночной игры, если захотите. Вы можете сделать RPG. Как и мы, вы можете создать динамичный, захватывающий шутер от третьего лица. Вы можете создать очень тактическую игру, не требующую глубокого погружения.

Холлис-Лейк считает, что способность Warhammer переходить из одного жанра в другой — лишь одна из причин его популярности в игровой индустрии.

Он идеально подходит для стольких жанров, что использовался во всех из них. И я думаю, именно поэтому он так успешен.

21 мая возвращается Warhammer Skulls — фестиваль видеоигр, посвящённый этой серии, — на котором будут представлены несколько грядущих игр франшизы. Холлис-Лейк объясняет, что для него, как для разработчика, работающего с этой интеллектуальной собственностью, это событие также очень интересно. Всегда есть кто-то, кто работает в мире Warhammer, и они всегда делают что-то новое.

Я чувствую родство с другими разработчиками, работающими над этими лицензиями, потому что мы все в этом вместе. Мне нравится, как Games Workshop управляет тем, кто что делает. Ты никогда не идешь против кого-то другого. Это позволяет развивать своего рода сотрудничество между разработчиками. Мне это очень нравится.

Несмотря на это, Холлис-Лейк отмечает, что у разработчиков всегда есть соблазн сделать акцент в своей игре на культовых Космических десантниках серии. Хотя в рамках вселенной они встречаются редко, эти огромные суперсолдаты очень заметны в видеоиграх, и они стали фактическими героями Warhammer 40K в играх, несмотря на то, что в рамках вселенной их не называют «хорошими парнями».

Всегда есть соблазн изобразить Космических десантников как хороших парней, которые приходят на помощь. Мой подход всегда заключался в том, чтобы просто представить все как есть и позволить людям самим решать.

Наряду с множеством других игр по вселенной Warhammer 40,000, находящихся в разработке, Saber Interactive работает над дополнительными обновлениями для Space Marine 2. Благодаря стабильно высокому числу игроков, популярная экшен-игра от третьего лица получит третий год поддержки после запуска, включающий бесплатные операции, дополнения для PvP и многое другое.