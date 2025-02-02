Saber Interactive показала настройку FOV, которую добавят в Warhammer 40,000: Space Marine 2 в обновлении 6.0

Saber Interactive, создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2, показали как будет работать настройка FOV (поле зрения) в игре, которую добавят в обновлении 6.0.

По словам разработчиков, данную функцию давно просили игроки, и несмотря на то, что её реализация оказалась довольно трудной задачей с технической точки зрения, разработчики наконец-то смогли достигнуть того уровня качества, от которого они в итоге сами остались довольны.

Обновление 6.0 должно выйти уже в феврале. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.