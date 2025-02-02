Saber Interactive показала настройку FOV, которую добавят в Warhammer 40,000: Space Marine 2 в обновлении 6.0

Saber Interactive, создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2, показали как будет работать настройка FOV (поле зрения) в игре, которую добавят в обновлении 6.0.
По словам разработчиков, данную функцию давно просили игроки, и несмотря на то, что её реализация оказалась довольно трудной задачей с технической точки зрения, разработчики наконец-то смогли достигнуть того уровня качества, от которого они в итоге сами остались довольны.
Обновление 6.0 должно выйти уже в феврале. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Saber Interactive показала настройку FOV
Как же мне этого не хватало...
Эта функция должна быть на релизе бл*ть.
Не прошло и полгода ))) Всего лишь 5 месяцев.
лучше поздно добавить то что должно быть с релиза чем никогда!
"Saber Interactive, создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2, показали как будет работать настройка FOV (поле зрения) в игре, которую добавят в обновлении 6.0."
Вот же ж поросята, нельзя было на релизе её сделать, пришлось ставить мод на FOV при прохождении, иначе, в это бутылочное горлышко, имхо, без головной боли, смотреть было тяжело, поставил, и аж душа развернулась от нормального поля зрения, ну и опосля игру прошёл с превеликим удовольствием. Жаль только, что сюжетка, даже на самом тяжёлом уровне сложности, оказалась такой короткой.
Какой смысл возвращаться в коридорный, линейный шутерок? Надрачивать на скинчики?
игра дерьмище с геймдизайном серидины нулевых с однообразным выкашиванием волн врагов, полчаса поиграл, да снес. жду нормальные игры вроде новых гирек и нового думчика
Так это же буквально гири, только более динамичные.