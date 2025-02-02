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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 025 оценок

Saber Interactive показала настройку FOV, которую добавят в Warhammer 40,000: Space Marine 2 в обновлении 6.0

AceTheKing
Новости

Saber Interactive, создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2, показали как будет работать настройка FOV (поле зрения) в игре, которую добавят в обновлении 6.0.

По словам разработчиков, данную функцию давно просили игроки, и несмотря на то, что её реализация оказалась довольно трудной задачей с технической точки зрения, разработчики наконец-то смогли достигнуть того уровня качества, от которого они в итоге сами остались довольны.

21:9, 1.0
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Обновление 6.0 должно выйти уже в феврале. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
QuaggyArnold

Saber Interactive показала настройку FOV

Как же мне этого не хватало...

3
Jarvis666

Эта функция должна быть на релизе бл*ть.

1
Pahant0Ss

Не прошло и полгода ))) Всего лишь 5 месяцев.

-1
Фанат Миты

лучше поздно добавить то что должно быть с релиза чем никогда!

-2
AllConforD

"Saber Interactive, создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2, показали как будет работать настройка FOV (поле зрения) в игре, которую добавят в обновлении 6.0."

Вот же ж поросята, нельзя было на релизе её сделать, пришлось ставить мод на FOV при прохождении, иначе, в это бутылочное горлышко, имхо, без головной боли, смотреть было тяжело, поставил, и аж душа развернулась от нормального поля зрения, ну и опосля игру прошёл с превеликим удовольствием. Жаль только, что сюжетка, даже на самом тяжёлом уровне сложности, оказалась такой короткой.

-3
Шмоня Натанзон

Какой смысл возвращаться в коридорный, линейный шутерок? Надрачивать на скинчики?

-5
Чебурешник

игра дерьмище с геймдизайном серидины нулевых с однообразным выкашиванием волн врагов, полчаса поиграл, да снес. жду нормальные игры вроде новых гирек и нового думчика

-15
Dark1994

Так это же буквально гири, только более динамичные.

-3