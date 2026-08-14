Saber Interactive получила волну негатива из-за ИИ - под раздачу попала даже Space Marine 2

Saber Interactive оказалась в центре скандала из-за использования искусственного интеллекта в одном из своих проектов, а недовольство игроков быстро перекинулось на другие игры компании. В Steam начали появляться негативные отзывы о Warhammer 40,000: Space Marine 2, хотя непосредственной причиной претензий к игре стал вовсе не её игровой процесс.

Поводом для конфликта стал Rideshare Stimulator — симулятор таксиста от студии UNIGINE, издателем которого выступает Saber Interactive. Ситуация обострилась после заявления сценаристки Стеллы Сакко, которая обвинила компанию в замене её работы искусственным интеллектом.

Глава Saber Interactive Мэтт Карч опроверг версию о том, что Сакко уволили именно ради использования ИИ, заявив, что причины увольнения были другими. При этом он подтвердил применение искусственного интеллекта в Rideshare Stimulator, а его резкий комментарий в адрес бывшей сотрудницы лишь усилил реакцию игроков.

После разгоревшегося спора на странице Rideshare Stimulator в Steam появилось предупреждение об использовании ИИ. Однако на этом история не закончилась. В обсуждениях пользователи начали называть игру «нейрослопом», а претензии вскоре вышли далеко за пределы одного проекта.

Под критику попала и Space Marine 2 — одна из наиболее заметных игр Saber последних лет. Игроки стали задаваться вопросом, применяет ли студия ИИ при создании бесплатного контента и платных дополнений для игры. Некоторые из них начали оставлять негативные отзывы в Steam, связывая их не с качеством самой Space Marine 2, а с публичной позицией руководства Saber по использованию искусственного интеллекта.