Saber Interactive раскрыла подробности патча 4.1 для Warhammer 40,000 Space Marine 2

Студия Saber Interactive опубликовала подробную информацию касательно обновления 4.1 для экшена Warhammer 40,000 Space Marine 2. Речь идет о балансирующем патче, который призван решить недостатки прошлого обновления, а именно: улучшит баланс геймплея и восстановит прежние настройки на низких уровнях сложности.

В прошлом патче был изменен, в частности, респаун врагов, что привело к увеличению их количества - соответственно, фанатам стало значительно сложнее играть даже на низких уровнях сложности. Поэтому разработчики решили убрать это «улучшение» и восстановить прежние настройки появления монстров типа Extremis на «легкой», «средней» и «безжалостной» сложности.

Частота появления врагов уровня Экстремис будет значительно снижена, в том числе и на «безжалостном» уровне сложности. В то же время сила брони увеличится на 10 %. Некоторые виды оружия будут наносить больше урона в режиме Операции. К ним относятся Auto Bolt (урон возрастает на 20%), Heavy Bolt (15%) и Bolt Sniper (12,5%). В режиме Lethal будет убрана система плотного построения (Tight Formation), призванная бросить вызов самым требовательным игрокам. Данное решение разработчики приняли на основе полученных отзывов. Боты будут наносить на 30% больше урона боссам. Обновление также исправит некоторые ошибки.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, студия Saber Interactive планирует запустить публичные тестовые серверы в первые месяцы 2025 года. Именно на этих серверах будут тестироваться все изменения, прежде чем они попадут в общий доступ.