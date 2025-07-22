Saber Interactive решила закрыть студию в Санкт-Петербурге - создателей Warhammer 40,000: Space Marine 2

Американская компания Saber Interactive начала процедуру ликвидации своего российского подразделения "Сабер интерактив СГС" в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на портале "Федресурс".

В начале июля произошла смена руководства - вместо Владимира Черныша, занимавшего руководящую должность, была назначена Эльвира Коновалова, которая теперь курирует процесс ликвидации. Точные причины как смены руководства, так и закрытия офиса, официально не раскрываются.

Петербургский офис Saber Interactive играл важную роль в разработке ряда крупных проектов компании, в том числе недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2. На данный момент неясно, как закрытие российского подразделения повлияет на текущие и будущие проекты компании. Saber Interactive пока не сделала официальных заявлений относительно перераспределения обязанностей между оставшимися студиями.