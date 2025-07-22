Saber Interactive решила закрыть студию в Санкт-Петербурге - создателей Warhammer 40,000: Space Marine 2

Американская компания Saber Interactive начала процедуру ликвидации своего российского подразделения "Сабер интерактив СГС" в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на портале "Федресурс".
В начале июля произошла смена руководства - вместо Владимира Черныша, занимавшего руководящую должность, была назначена Эльвира Коновалова, которая теперь курирует процесс ликвидации. Точные причины как смены руководства, так и закрытия офиса, официально не раскрываются.
Петербургский офис Saber Interactive играл важную роль в разработке ряда крупных проектов компании, в том числе недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2. На данный момент неясно, как закрытие российского подразделения повлияет на текущие и будущие проекты компании. Saber Interactive пока не сделала официальных заявлений относительно перераспределения обязанностей между оставшимися студиями.
Ну и хорошо, вторая часть Спейс Марина в плане одиночной игры была полным калом, да и некогда великий painkiller они своей гриндилкой убить хотели
Кал это твои жалкие словечки.
Надеюсь закрыли за то, что во второй марине разрабы не удосужились сделать интерфейс под высокие разрешения и на 2К-4К мониторах весь интерфейс тупо пиксельный и размытый... щас бы делать игру с интерфейсом низкого разрешения аля пастген, когда на всех консолях 4К форсят
На пс5 с интерфейсом все ок было. Так что либо тут пк порт кривоватый вышел, либо у тебя с пк что-то.
Вообще-то студию в Питере никто не закрывает, а ликвидируют соответствующее юрлицо Embracer Group, так как Saber от них отделилась.
Если действительно так, то тогда всё более-менее нормально
А написано - не раскрывается причина. В любом случае, тут зачастую заголовки перечат содержанию
Тут иногда и вообще нагло врут, и нужно оригинал читать.
вот и эти уйдут, и доступ уберут.
Всё хорошо, отбой. Дезинфа
Мне кажется, это вполне может быть связано с недавним новым пакетом санкций, в который снова попали различные ограничения, физические и юридические лица. А у Saber-ов куча договорённостей с лицензиарами, в том же Snowrunner, к примеру. Вот и решили от лишних проблем съехать. Компания то международная и подчиняется главному офису, который расположен в США
Ничего, там ребята талантливые, думаю смогут и свою студию сейчас организовать) // Suhogruz Suhogruzovich
Это и есть их студия. Они просто подразделение в россии закрыли.
А деньги кто даст?