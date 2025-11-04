Saber Interactive завершила тестирование крупного обновления 11.0 для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Тестовый сервер, где игроки могли опробовать грядущие изменения, уже закрыт, а разработчики приступили к финальной доработке патча.

По отзывам участников, проекту всё ещё требуется оптимизация — особенно в режиме «Осада» на высоких уровнях сложности. Игроки сообщали о зависаниях, вылетах и ошибках при переподключении, что мешало полноценной оценке нововведений. Команда Saber признала проблемы и пообещала исправить их до релиза.

Патч 11.0, получивший название Reclamation, должен выйти в ноябре 2025 года. Он добавит в игру новое сражение с двумя Тиранидами-прайм, свежую карту, экипировку и косметические предметы. Также обновление внесёт правки в баланс и улучшит стабильность серверов.

Saber Interactive планирует и дальше проводить открытые тесты будущих обновлений, чтобы вместе с сообществом оттачивать Space Marine 2 до идеала.