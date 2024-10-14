Saber не планирует добавлять PvPvE-режим в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Хотя Warhammer 40K: Space Marine 2 включает полноценную кампанию, в которой игроки сражаются с тиранидами, и игра также предлагает режим PvP (игрок против игрока), кажется, что игра была бы логично вписана в PvPvE (игрок против игрока против окружающей среды), хотя ничего подобного в игре нет.
Для тех, кто интересуется, можем ли мы ожидать этого в будущих обновлениях, разработчик Saber Interactive подтвердил, что у него нет никаких планов на это. Игровой директор Дмитрий Григоренко сказал:
PvPvE — это Святой Грааль игрового дизайна. Многие студии пытаются найти его, и многие из них терпят неудачу. Правда в том, что это очень и очень сложная задача. На бумаге это звучит здорово, но когда вы на самом деле начинаете его делать, становится очевидно, что это очень раздражает, когда вы сражаетесь с другими игроками, а затем получаете удар в спину от противника под управлением искусственного интеллекта. Вот почему большинство игр пытаются сделать так, чтобы аспекты PvP и PvE не пересекались так сильно, то есть противники ИИ ограничены определенными местами на картах и т. д. Это сложный режим для реализации, который значительно изменит игровой процесс, поэтому, боюсь, у нас нет планов на него.
В том же интервью Saber также упомянул, что они могли бы сделать Space Marine 2 игрой с открытым миром, но не думали, что фанатам это понравится.
Если бы вместо коридорных локаций - открытая. Туда так же можно было бы включить тактический элемент... На данный момент это тупая, но веселая резня на коридорной локации, без процедурной генерации (что прискорбно). Если локаций было бы больше... Но их всего 6 (пве миссии). Так же не плохо было бы засунуть и других персов из Вахи! Того же псайкера! Но нет... Только космодесы ультрамары. Печально вдвойне! С большим удовольствием посмотрел бы на классовую систему тех же Сестер битвы! (В Dawn of war soulstorm прям огонь было!). Хотя бы дали возможность кастомизировать наших космодесов под хаоситов... Но и тут только раскраска... Геймплейно оч бодро, но из-за отсутствия какого-либо контента, приедается уже спустя примерно 30 часов (с учетом сюжетки).