Saber не планирует добавлять PvPvE-режим в Warhammer 40,000: Space Marine 2

Хотя Warhammer 40K: Space Marine 2 включает полноценную кампанию, в которой игроки сражаются с тиранидами, и игра также предлагает режим PvP (игрок против игрока), кажется, что игра была бы логично вписана в PvPvE (игрок против игрока против окружающей среды), хотя ничего подобного в игре нет.

Для тех, кто интересуется, можем ли мы ожидать этого в будущих обновлениях, разработчик Saber Interactive подтвердил, что у него нет никаких планов на это. Игровой директор Дмитрий Григоренко сказал:

PvPvE — это Святой Грааль игрового дизайна. Многие студии пытаются найти его, и многие из них терпят неудачу. Правда в том, что это очень и очень сложная задача. На бумаге это звучит здорово, но когда вы на самом деле начинаете его делать, становится очевидно, что это очень раздражает, когда вы сражаетесь с другими игроками, а затем получаете удар в спину от противника под управлением искусственного интеллекта. Вот почему большинство игр пытаются сделать так, чтобы аспекты PvP и PvE не пересекались так сильно, то есть противники ИИ ограничены определенными местами на картах и ​​т. д. Это сложный режим для реализации, который значительно изменит игровой процесс, поэтому, боюсь, у нас нет планов на него.

В том же интервью Saber также упомянул, что они могли бы сделать Space Marine 2 игрой с открытым миром, но не думали, что фанатам это понравится.