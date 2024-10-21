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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 561 оценка

Saber пообещала исправить спорные изменения в Space Marine 2

Gruz_
Новости

Компания Saber Interactive пообещала внести изменения в Warhammer 40,000: Space Marine 2, ознакомившись с жалобами игроков. На этой неделе выйдет патч, который изменит несколько игровых систем, ставших объектом критики.

Напомним, в недавнем обновлении было изменено несколько аспектов игрового процесса. В частности, было уменьшено окно для идеального парирования при использовании мечей, а также снижен урон по боссам при использовании « Сканера Ауспекса» и «Мельта-оружия». Также в миссиях на высокой сложности стало заметно меньше ресурсов.

Эти изменения не нашли отклика в сообществе. Всего через несколько часов Space Marine 2 подверглась шквалу критики в социальных сетях и Steam, причем большинство негативных отзывов значительно снизили рейтинг игры.

Для решения возникших проблем разработчики сообщили о скором выходе нового апдейта. Обновление должно выйти на этой неделе и будет содержать «исправления баланса».

Мы внимательно прочитали ваши комментарии к последнему патчу для Space Marine 2 и сейчас активно работаем над другим, включающим исправления баланса. Он должен выйти на следующей неделе. Еще раз спасибо за вашу поддержку.

За Императора.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна для PS5, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kimen-no-Yami

Дерьмово еще, что никаких лаг-компенсаторов нет и при игре на хост-сервере пинг не даёт нормально парировать.

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Избранный Иноса

Император исправляет

1
Navigor506
причем большинство негативных отзывов значительно снизили рейтинг игры.

Специально зашёл на страницу в Стим поглядеть насколько это правда. Напомню, что на момент официально релиза у игры был рейтинг 81%, а сейчас, после "значительного снижения рейтинга", он составляет... 79%.

И нет, не надо мне тыкать, что это лишь общий рейтинг, а вот в недавних обзорах он как раз упал до 74%. Уже наплыв негатива сошёл, а после исправлений обещанных Сейберами он вырастет, как и общий рейтинг.

0
bohdan2015

Так про мельту с самого начала говорили что имба))

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