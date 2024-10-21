Saber пообещала исправить спорные изменения в Space Marine 2

Компания Saber Interactive пообещала внести изменения в Warhammer 40,000: Space Marine 2, ознакомившись с жалобами игроков. На этой неделе выйдет патч, который изменит несколько игровых систем, ставших объектом критики.

Напомним, в недавнем обновлении было изменено несколько аспектов игрового процесса. В частности, было уменьшено окно для идеального парирования при использовании мечей, а также снижен урон по боссам при использовании « Сканера Ауспекса» и «Мельта-оружия». Также в миссиях на высокой сложности стало заметно меньше ресурсов.

Эти изменения не нашли отклика в сообществе. Всего через несколько часов Space Marine 2 подверглась шквалу критики в социальных сетях и Steam, причем большинство негативных отзывов значительно снизили рейтинг игры.

Для решения возникших проблем разработчики сообщили о скором выходе нового апдейта. Обновление должно выйти на этой неделе и будет содержать «исправления баланса».

Мы внимательно прочитали ваши комментарии к последнему патчу для Space Marine 2 и сейчас активно работаем над другим, включающим исправления баланса. Он должен выйти на следующей неделе. Еще раз спасибо за вашу поддержку.



За Императора.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна для PS5, Xbox Series и PC.