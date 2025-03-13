Сегодня заработает публичный тестовый сервер Warhammer 40,000: Space Marine 2

Сегодня, 13 марта, Warhammer 40,000: Space Marine 2 - шутер от третьего лица в сеттинге Warhammer 40K, который был разработан студией Saber Interactive, получит публичный тестовый сервер (PTS). Если вы не знаете, что такое публичный тестовый сервер, то, по сути, он дает возможность игрокам протестировать готовящийся контент.

Подобным образом поступают разработчики многих других игр, включая Tom Clancy's The Division 2 и Baldur's Gate 3, проводя стресс-тесты готовящихся нововведений. В случае с Space Marine 2 стоит ожидать, что мы увидим новый контент, в том числе врагов, карты и многое другое.

При этом стоит отметить, что в PTS нельзя использовать имеющиеся у вас DLC для игры. Также доступ к PTS можно получить только в Steam, так что если вы играете на консоли или с Epic Games, вам не повезло. Для доступа к PTS достаточно загрузить его из своей библиотеки, когда он появится в Steam.