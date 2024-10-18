Шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 показал крупнейший старт в истории Pullup Entertainment

Компания Pullup Entertainment (ранее известная как Focus Entertainment) поделилась своими финансовыми успехами, достигнутыми во многом благодаря релизу Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игра показала крупнейший старт в истории компании и принесла рекордные результаты за второй квартал текущего финансового года.

Выручка Pullup за этот период составила 200,1 млн евро, что значительно превышает показатели аналогичного квартала прошлого года. В целом, за первую половину 2024 года выручка достигла 234,3 млн евро, что свидетельствует о росте на 176%.

Успех Space Marine 2 был подкреплен высокими оценками критиков и игроков на таких платформах, как Metacritic и Steam. Руководство Pullup Entertainment отметило, что запуск игры был «великолепным» не только с финансовой стороны, но и с точки зрения качества самой игры.

Кроме того, отчете отмечены успехи Train Sim World 5, которая превзошла предыдущие части серии как по уровню активности игроков, так и по выручке. Оба проекта, Space Marine 2 и Train Sim World 5, будут продолжать получать поддержку в будущем.