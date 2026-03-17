Sony усилила март: в PS Plus Extra и Premium добавили Space Marine 2 и другие хиты

Подписчики PlayStation Plus получили новую волну игр: обновление для тарифов Extra и Premium уже доступно и заметно усиливает мартовский каталог. Если начало месяца задало высокий уровень, то теперь Sony закрепила успех подборкой громких релизов.

Главной звездой обновления стал Warhammer 40,000: Space Marine 2 для PlayStation 5. Игроков вновь ждут масштабные сражения с тиранидами в роли капитана Тита: проект от Saber Interactive предлагает зрелищную кампанию, динамичный экшен и кооператив.

Не менее важным пополнением стала Persona 5 Royal — расширенная версия культовой RPG от Atlus. Игра сочетает школьную жизнь и сверхъестественные приключения, предлагая десятки часов контента и глубокую сюжетную линию.

Среди новинок также выделяется Metal Eden от польской студии Reikon Games — динамичный научно-фантастический шутер с быстрым темпом и ярким визуальным стилем. Дополняют подборку Blasphemous 2, Madden NFL 26, The Lord of the Rings: Return to Moria и Astroneer.

Для подписчиков Premium подготовлен и приятный бонус: в раздел классики добавили Tekken: Dark Resurrection — знаковый файтинг эпохи PSP, теперь доступный на современных консолях.