Создатели Space Marine 2 принесли извинения игрокам за спорный DLC и решили вернуть деньги

DLC Chapter Voice Pack для Space Marine 2 вызвало резкую критику со стороны сообщества, игроки открыто выражали своё разочарование его качеством и содержанием. Ситуация быстро обострилась, и разработчикам пришлось отреагировать.

Однако разработчики решили подойти к этому вопросу неожиданным образом. Студия официально признала, что дополнение не оправдало ожиданий игроков, и открыто извинилась перед сообществом, подчеркнув, что приоритетом для них является предоставление качественного контента — независимо от того, бесплатного он или платного.

Самое важное решение – возврат средств всем покупателям DLC. Разработчики подтвердили, что работают с владельцами платформ над внедрением процесса возврата средств и вскоре предоставят подробную информацию обо всем процессе. Но это ещё не все.

Команда решила сделать спорное дополнение полностью бесплатным для всех игроков. Это явный сигнал о том, что студия хочет восстановить доверие сообщества и как можно быстрее исправить ситуацию.

Уважаемые игроки Space Marine 2. Мы услышали ваши отзывы о DLC Chapter Voice Pack и хотели бы ответить на них. Очевидно, что это дополнение не оправдало ваших ожиданий, и мы приносим за это глубокие извинения. Создание высококачественного контента — как бесплатного, так и платного — является нашим приоритетом.



Поэтому мы решили вернуть деньги всем владельцам этого дополнения и сделать его доступным бесплатно. В настоящее время мы координируем возврат средств с владельцами платформ и скоро поделимся с вами дополнительной информацией. Мы всегда благодарим вас за ваше участие в нашей игре.