Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали первое изображение нового класса Techmarine

Focus Entertainment опубликовала изображение нового класса в Warhammer 40,000: Space Marine 2, Techmarine, а также показала его топор Omnissian.
Techmarine появится в игре Saber Interactive в рамках патча 12 в начале 2026 года. Как сообщает Focus в своем блоге, Omnissian — это новое оружие ближнего боя, представляющее собой алебарду с собственными анимациями, добивающими ударами и прогрессом.
В свою очередь, Techmarine обладает способностью Servo-Gun, которая автоматически приводит оружие в боевую готовность. Кроме того, новый класс обладает пассивной способностью восстанавливать Tarantula Sentry Guns, которые могут появляться на существующих PvE-уровнях.
Нихуа не понял. Это типо турельку всё же добавят?
На операции будут разбросаны сломанные турели. Технодесантник может их восстановить. Но они имеют ХП (Тираниды или Хаос могут их уничтожить) и Ограниченное количество боеприпасов из за этого она не будет работать вечно.
Наплечное оружие может быть заменено на плазму.
Способность Технодесантника - вы сможете выпускать мощный залп из плечевого оружия
О перках этого персонажах можно узнать тут - https://youtu.be/w1EecDJ-O7Q
Кстати его зовут "Telorian"