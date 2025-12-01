ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 642 оценки

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали первое изображение нового класса Techmarine

Gruz_ Gruz_

Focus Entertainment опубликовала изображение нового класса в Warhammer 40,000: Space Marine 2, Techmarine, а также показала его топор Omnissian.

Techmarine появится в игре Saber Interactive в рамках патча 12 в начале 2026 года. Как сообщает Focus в своем блоге, Omnissian — это новое оружие ближнего боя, представляющее собой алебарду с собственными анимациями, добивающими ударами и прогрессом.

В свою очередь, Techmarine обладает способностью Servo-Gun, которая автоматически приводит оружие в боевую готовность. Кроме того, новый класс обладает пассивной способностью восстанавливать Tarantula Sentry Guns, которые могут появляться на существующих PvE-уровнях.

8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Kypощyп
Нихуа не понял. Это типо турельку всё же добавят?

Krustnik0078

На операции будут разбросаны сломанные турели. Технодесантник может их восстановить. Но они имеют ХП (Тираниды или Хаос могут их уничтожить) и Ограниченное количество боеприпасов из за этого она не будет работать вечно.
Наплечное оружие может быть заменено на плазму.
Способность Технодесантника - вы сможете выпускать мощный залп из плечевого оружия

О перках этого персонажах можно узнать тут - https://youtu.be/w1EecDJ-O7Q

Кстати его зовут "Telorian"