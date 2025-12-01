Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали первое изображение нового класса Techmarine

Focus Entertainment опубликовала изображение нового класса в Warhammer 40,000: Space Marine 2, Techmarine, а также показала его топор Omnissian.

Techmarine появится в игре Saber Interactive в рамках патча 12 в начале 2026 года. Как сообщает Focus в своем блоге, Omnissian — это новое оружие ближнего боя, представляющее собой алебарду с собственными анимациями, добивающими ударами и прогрессом.

В свою очередь, Techmarine обладает способностью Servo-Gun, которая автоматически приводит оружие в боевую готовность. Кроме того, новый класс обладает пассивной способностью восстанавливать Tarantula Sentry Guns, которые могут появляться на существующих PvE-уровнях.