Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 представили новый трейлер к выходу крупного патча 6.0

Сегодня для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло обновление 6.0, добавляющее множество нововведений. Вес патча составляет около 5 ГБ и чтобы отметить это событие создатели представили новый трейлер

Главным новшеством стал PvP-карта «Гробница» — подземная арена на Демериуме с узкими коридорами и возможностями для засад. В PvE появился новый враг — тиранид Биовор, запускающий споровые мины. Больше подробностей про обновление вы узнаете вот здесь.