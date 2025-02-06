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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 039 оценок

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 представили новый трейлер к выходу крупного патча 6.0

butcher69
Новости

Сегодня для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло обновление 6.0, добавляющее множество нововведений. Вес патча составляет около 5 ГБ и чтобы отметить это событие создатели представили новый трейлер

Главным новшеством стал PvP-карта «Гробница» — подземная арена на Демериуме с узкими коридорами и возможностями для засад. В PvE появился новый враг — тиранид Биовор, запускающий споровые мины. Больше подробностей про обновление вы узнаете вот здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

У кого ютуб пашет, норм трейлер?

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Taga_m

Видео выложено не в Ютубе, открывается через проигрыватель сайта.

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