Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 признались, что вынуждены отказывать владельцам известных франшиз

Успех Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал для Saber Interactive не просто коммерческой победой, а моментом, который полностью изменил положение студии в игровой индустрии. По словам директора по контенту Тима Уиллитса, именно этот релиз открыл перед разработчиками новые возможности и сделал компанию одним из самых востребованных партнеров для владельцев крупных игровых франшиз.

В интервью The Game Business Уиллитс заявил, что Space Marine 2 «буквально изменил всё» для Saber. По его словам, изменилось не только отношение команды к разработке игр, но и восприятие самой студии со стороны индустрии. После громкого успеха к разработчикам начали обращаться практически все крупные правообладатели, заинтересованные в создании игр по своим лицензиям.

Однако столь высокий спрос привел к неожиданной ситуации: теперь Saber Interactive вынуждена отказываться от части предложений. Как отметил Уиллитс, возможностей студии просто не хватает, чтобы взяться за все проекты одновременно, поэтому разработчики тщательно выбирают, над чем будут работать. Он также признался, что компании уже приходилось отклонять предложения от очень известных партнеров, хотя не стал раскрывать их названия.

Сейчас у Saber остается насыщенный график релизов. До конца года студия планирует выпустить хоррор Hellraiser: Revival, созданный при участии писателя Клайва Баркера. В дальнейшем ожидаются Hitman Classic Trilogy Remastered, Turok: Origins и долгожданный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, который все еще находится в разработке.

По словам Уиллитса, внутри Saber одновременно ведется работа над множеством проектов, а успех Space Marine 2 стал прочной основой для дальнейшего роста. На этом фоне вероятность появления Warhammer 40,000: Space Marine 3 выглядит значительно выше, хотя официального анонса продолжения пока не было.