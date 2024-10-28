Space Marine 2, GoW: Ragnarok и FF 16 стали самыми популярными релизами сентября в Steam

Компания Valve подвела итоги первого месяца осени 2024 года и представила статистику самых успешных новых релизов сентября в Steam.В прошлом месяце в продажу поступило довольно много отличных проектов в самых разных жанрах, сеттингах и ценовых категориях.
В список лучших игр месяца попали высоко оцененные стратегии Frostpunk 2, Age of Mythology: Retold и Ara: History Untold, PC-версии God of War: Ragnarök и Final Fantasy 16, хоррор The Casting of Frank Stone, противоречивая Test Drive Unlimited: Solar Crown, а также одна из лучших игр во вселенной Вархаммер — брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine.
20 лучших игр сентября (игры отсортированы случайно):
- Tiny Glade;
- Final Fantasy XVI;
- TCG Card Shop Simulator;
- Warhammer 40,000: Space Marine II;
- The Forever Winter;
- God of War: Ragnarök;
- Frostpunk 2;
- The Casting of Frank Stone;
- Star Trucker;
- EA Sports FC 25;
- Satisfactory;
- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics;
- Harry Potter: Quidditch Champions;
- Ara: History Untold;
- Age of Mythology: Retold;
- Dead Rising Deluxe Remaster;
- Ravenswatch;
- Witchfire;
- NBA 2K25;
- Test Drive Unlimited: Solar Crown.
Напомним, что такие подборки делаются на основе показателей прибыли от игр за первые две недели после релиза.
Рад конечно за разрабов но второй раз проходить сингл Space Marine 2 вообще не тянет, тем более что они вообще ни какого челенжда для этого не сделали, даже скины и то можно менять только в коопе и мульте, про всё остальное я даже не говорю, сингл вышел максимально кастрированный в плане мехаинк и скучный и унылый в плане врагов и боссов, да и операции не лучше тут разве что играешь с обычными людьми и они не так тупят как боты.
Хотелось бы конечно в следующий раз увидеть сингл с куда более разнообразными механиками и интересными врагами, опять же ни кто не мешает сделать возможность играть с сингле за ризные классы с большим выбором оружия и скилов, например есть две шикарные части Remnant вот там всё то что я описал сделано просто на высшем уровне, начиная от врагов и боссов, которые ещё и меняются в каждым прохождением и которых можно убивать разными способами и за это получаешь разный лут и заканчивая тем что там челенджа для повторного прохождения полно, а тут прошёл и забыл.
Ragnarok ещё даже не начинал.
5 лямов за 6 лет 1 части Frostpunk, а тут всего ничего прошло и 350к, всё равно ещё слабенько)
Популярная игра ноября - Stalker 2, а декабря - Индиана)
Просто там других релизов нет.
Круто. Моя любимая 16 финалка вошла в ТОП релизов. Но оно и не удивительно. Всё-таки шедевр.