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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 587 оценок

Space Marine 2, GoW: Ragnarok и FF 16 стали самыми популярными релизами сентября в Steam

Gruz_
Новости

Компания Valve подвела итоги первого месяца осени 2024 года и представила статистику самых успешных новых релизов сентября в Steam.В прошлом месяце в продажу поступило довольно много отличных проектов в самых разных жанрах, сеттингах и ценовых категориях.

В список лучших игр месяца попали высоко оцененные стратегии Frostpunk 2, Age of Mythology: Retold и Ara: History Untold, PC-версии God of War: Ragnarök и Final Fantasy 16, хоррор The Casting of Frank Stone, противоречивая Test Drive Unlimited: Solar Crown, а также одна из лучших игр во вселенной Вархаммер — брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine.

20 лучших игр сентября (игры отсортированы случайно):

Спойлер
  • Tiny Glade;
  • Final Fantasy XVI;
  • TCG Card Shop Simulator;
  • Warhammer 40,000: Space Marine II;
  • The Forever Winter;
  • God of War: Ragnarök;
  • Frostpunk 2;
  • The Casting of Frank Stone;
  • Star Trucker;
  • EA Sports FC 25;
  • Satisfactory;
  • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics;
  • Harry Potter: Quidditch Champions;
  • Ara: History Untold;
  • Age of Mythology: Retold;
  • Dead Rising Deluxe Remaster;
  • Ravenswatch;
  • Witchfire;
  • NBA 2K25;
  • Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Напомним, что такие подборки делаются на основе показателей прибыли от игр за первые две недели после релиза.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891

Рад конечно за разрабов но второй раз проходить сингл Space Marine 2 вообще не тянет, тем более что они вообще ни какого челенжда для этого не сделали, даже скины и то можно менять только в коопе и мульте, про всё остальное я даже не говорю, сингл вышел максимально кастрированный в плане мехаинк и скучный и унылый в плане врагов и боссов, да и операции не лучше тут разве что играешь с обычными людьми и они не так тупят как боты.

Хотелось бы конечно в следующий раз увидеть сингл с куда более разнообразными механиками и интересными врагами, опять же ни кто не мешает сделать возможность играть с сингле за ризные классы с большим выбором оружия и скилов, например есть две шикарные части Remnant вот там всё то что я описал сделано просто на высшем уровне, начиная от врагов и боссов, которые ещё и меняются в каждым прохождением и которых можно убивать разными способами и за это получаешь разный лут и заканчивая тем что там челенджа для повторного прохождения полно, а тут прошёл и забыл.

Ragnarok ещё даже не начинал.

4
bohdan2015

5 лямов за 6 лет 1 части Frostpunk, а тут всего ничего прошло и 350к, всё равно ещё слабенько)

Популярная игра ноября - Stalker 2, а декабря - Индиана)

1
Kenn1y

Просто там других релизов нет.

2
Janekste

Круто. Моя любимая 16 финалка вошла в ТОП релизов. Но оно и не удивительно. Всё-таки шедевр.

0