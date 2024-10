Space Marine 2, GoW: Ragnarok и FF 16 стали самыми популярными релизами сентября в Steam

Компания Valve подвела итоги первого месяца осени 2024 года и представила статистику самых успешных новых релизов сентября в Steam.В прошлом месяце в продажу поступило довольно много отличных проектов в самых разных жанрах, сеттингах и ценовых категориях.

В список лучших игр месяца попали высоко оцененные стратегии Frostpunk 2, Age of Mythology: Retold и Ara: History Untold, PC-версии God of War: Ragnarök и Final Fantasy 16, хоррор The Casting of Frank Stone, противоречивая Test Drive Unlimited: Solar Crown, а также одна из лучших игр во вселенной Вархаммер — брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine.

20 лучших игр сентября (игры отсортированы случайно):

Tiny Glade;

Final Fantasy XVI;

TCG Card Shop Simulator;

Warhammer 40,000: Space Marine II;

The Forever Winter;

God of War: Ragnarök;

Frostpunk 2;

The Casting of Frank Stone;

Star Trucker;

EA Sports FC 25;

Satisfactory;

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics;

Harry Potter: Quidditch Champions;

Ara: History Untold;

Age of Mythology: Retold;

Dead Rising Deluxe Remaster;

Ravenswatch;

Witchfire;

NBA 2K25;

Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Напомним, что такие подборки делаются на основе показателей прибыли от игр за первые две недели после релиза.