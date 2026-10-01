Space Marine 2 получила масштабное обновление с новым режимом за Хаос и полноценным эндгеймом

Saber Interactive выпустила Anniversary Update 2 для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Обновление под номером 15.0 уже доступно на ПК, а на консолях вышло в составе версии 1.015. Патч добавляет новый контент, отдельную эндгейм-активность и заметно перерабатывает баланс классов и оружия.

Главным нововведением стал новый режим «Осада», в котором игроки впервые могут сражаться на стороне Космодесантников Хаоса. Им предстоит противостоять не только Тиранидам, но и силам верных Императору Космодесантников. На стороне Хаоса выступают культисты и Хелбруты. Вместе с режимом появилась новая карта «Улей», действие которой разворачивается в глубине города, заражённого Тиранидами.

Для игроков, достигших максимального уровня классов, разработчики добавили «Горнило» — новую PvE-активность, рассчитанную на эндгейм. В ней можно самостоятельно повышать сложность заданий с помощью дополнительных испытаний. За их выполнение выдаются специальный опыт и косметические награды, в том числе элементы брони, связанные с орденом Ламентеров.

Расширился и арсенал. Тактический класс получил новое оружие, включая одноручный Громовой молот. Он позволяет переключаться между атаками по одной цели и ударами по нескольким противникам. Кроме того, в игре появились новые редкие предметы, среди которых силовой топор, автоматическая болтовая винтовка и дополнительные элементы брони.

Серьёзные изменения получил Тактический класс. Разработчики переработали множество перков и расширили возможности создания различных сборок. Одновременно был скорректирован баланс оружия: большинство основных видов вооружения получили увеличение базового урона. Мельта-винтовка и тяжёлая мельта-винтовка стали эффективнее на ближней дистанции, однако взамен получили уменьшенный боезапас и быстрее теряют эффективность при стрельбе с расстояния.

Изменения коснулись и PvP. У Тяжёлого класса уменьшили запас прочности «Железного нимба», а Техножрец получил сокращённое время восстановления способности. Несколько видов оружия также получили корректировки урона и скорострельности. В «Осаде» появились дополнительные испытания, косметические награды и новые варианты настройки экипировки.

Разработчики также расширили систему кастомизации Космодесантников. Табард и плащ теперь занимают отдельные слоты, поэтому их можно окрашивать независимо друг от друга. В игру добавили новые цвета и камуфляжные узоры, а также дополнительные элементы экипировки, связанные с различными орденами, включая Саламандр, Гвардию Ворона, Белых Шрамов, Железных Рук и Космических Волков.

Помимо нового контента, обновление содержит большое количество исправлений и технических улучшений. Разработчики оптимизировали использование памяти, ускорили загрузки, исправили вылеты и проблемы с подключением, а также внесли дополнительные изменения в производительность.

По масштабу Anniversary Update 2 заметно выходит за рамки обычного праздничного обновления. Помимо нового способа сражаться за силы Хаоса, Space Marine 2 получила отдельную эндгейм-активность, расширенную кастомизацию и серьёзную переработку баланса, которая должна заметно изменить привычные сборки в PvE и PvP.