Space Marine 2 получила обновление 12.0: класс Технодесантника, новая PvE-карта и режимы

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел крупный патч 12.0 — апдейт уже доступен и продолжает дорожную карту второго года поддержки. В игру добавили новый класс, карту, оружие, PvE-контент и десятки правок баланса.

Главная звезда обновления — играбельный Технодесантник. Он специализируется на контроле толпы и обороне позиций. Его ключевая способность — Servo-Gun: модуль автоматически наводится на врагов в зоне видимости и ведёт огонь, пока персонаж сражается в ближнем или дальнем бою.

Вместе с классом появилось фирменное оружие — Omnissian Axe. Топор наносит высокий урон по одиночной цели, а тяжёлые атаки задевают группы противников. Разработчики также переработали ряд перков после тестирования на PTS: исправили ошибки, усилили одни навыки и ослабили другие.

В PvE добавлена карта Disruption. Космодесант отправляется в улей Аваракс, чтобы поддержать кадийцев и сдержать наступление тиранидов, а затем столкнуться с силами Тысячи Сынов в нижних уровнях города.

Ещё одно нововведение — стационарные турели Tarantula Sentry Gun. Технодесантники могут активировать их в миссиях: установки обеспечивают автоматический подавляющий огонь, но требуют повторной активации после расхода боезапаса.

Патч 12.0 также включает:

новое PvE-снаряжение Restorative Stims с постепенным восстановлением здоровья;

21 дополнительное «боевое условие» для разнообразия заданий;

режим Custom Stratagems для приватных PvE-матчей (без наград);

функцию Siege Host Migration — перенос сессии на новый сервер при сбое;

выбор голосов (VO Selector) и расширенные настройки внешности, включая общие лица для PvE и PvP.

В игру добавлены три героических вида оружия, а владельцы Season Pass 2 получили набор Raven Guard Champion Pack. Отдельно доступны новые кастомные головы и озвучка для разных орденов.

Разработчики пересмотрели перки классов, усилили часть болтеров и оружия ближнего боя в PvE, скорректировали работу гранат и некоторые показатели в PvP. Также улучшены хитбоксы, помощь при прицеливании и общая отзывчивость управления.

Помимо геймплейных изменений, обновление принесло исправления багов, оптимизацию памяти, сокращение загрузок и повышение стабильности серверов.

Патч 12.0 уже доступен на всех платформах.