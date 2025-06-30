Space Marine 2 получит ещё год DLC и обновлений, но новый PvP-режим отложен

Warhammer 40,000: Space Marine 2 по-прежнему любима и актуальна, даже спустя почти год с момента ее запуска. В последние несколько дней было выпущено новое крупное обновление, добавившее жестокий режим Осады. Но на этом новости не заканчиваются, поскольку разработчики Saber Interactive подтвердили, что продолжат выпускать DLC и обновления как минимум ещё год. К сожалению, есть и плохие новости: новый PvP-режим отложен.

С момента релиза Saber Interactive выпустила несколько обновлений для Warhammer 40,000: Space Marine 2, добавляя новые игровые режимы, новые типы врагов, оружие, возможности настройки и многое другое. Теперь появился режим Осады, но это ещё не все, как говорится в официальном заявлении:

Второй год контента, как бесплатного, так и платного, включённого в новый ежегодный сезонный абонемент, уже на подходе! Эта расширенная поддержка Space Marine 2 стала возможной благодаря вашей неизменной поддержке, поэтому ещё раз спасибо вам большое за то, что вы ее часть! Ожидайте новые PvE-миссии, врагов, оружие и многое другое.

Также было подтверждено, что обновление №10, одно из крупнейших обновлений на сегодняшний день, выйдет в сентябре в ознаменование первой годовщины игры. Оно будет включать в себя совершенно новое оружие ближнего боя под названием Силовой топор, которое будет иметь «свой собственный набор приёмов и анимацию».

Также появится новый класс Технодесантник. Новый PvP-режим, который изначально планировался для обновления №9, также появится в обновлении №10, которое будет даже больше, чем ожидалось.

Действие будет происходить на совершенно новой карте и столкнёт две команды друг с другом, «но это не будет Лоялисты против Хаоса, как обычное PvP. Вместо этого это будет Хаос против... Хаоса». Самое лучшее то, что вы также сможете управлять Гельбрутом. Это же обновление добавит новую броню Хаоса.