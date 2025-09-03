Space Marine 2 привлекла армию новичков в Warhammer 40,000 - но породила забавные заблуждения

Руководитель разработки в Saber Interactive Тим Уиллитс в интервью IGN рассказал, что выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 открыл вселенную многим новым игрокам. Однако вместе с этим появились и курьезные заблуждения о сеттинге.

По словам Уиллитса, часть новичков решила, что силы Хаоса ограничиваются одной фракцией — Тысячей Сынов, ведь именно они представлены в Space Marine 2. Другие уверены, что космодесантники бывают исключительно синими. «Это довольно забавно, но для нас же и полезно, — отметил разработчик. — Мы можем удивлять фанатов, показывая то, чего они ещё не видели».

Эффект игры заметила и Games Workshop. Сотрудники фирменных магазинов сообщили, что после релиза Space Marine 2 к ним пришло множество новичков, вдохновлённых шутером Saber. Таким образом, игра не только укрепила интерес старых поклонников, но и стала точкой входа для совершенно новой аудитории.

Сейчас Saber работает над триквелом, но поддержка второй части продолжится и в 2026 году. Судя по масштабу успеха, Space Marine 2 стала важным шагом в популяризации мрачной вселенной Warhammer 40,000.